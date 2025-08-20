부산 기장군, 만 60세 이상 대상 ‘무료 치매 조기검진’ 연중 운영

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

정관보건지소·보건소 치매안심센터서 검사… 저소득층 검사비도 지원

기장군(군수 정종복)은 치매 조기 발견과 치료를 위해 '무료 치매 조기검진'을 연중 실시한다.

치매는 조기에 발견해 치료할 경우 진행을 늦추거나 증상을 개선할 수 있는 만큼 정기 검진을 통한 조기 발견의 중요성이 강조되고 있다.

기장군치매안심센터는 만 60세 이상 군민 누구나 무료로 검사를 받을 수 있도록 지원한다. 검진은 ▲정관보건지소 4층 치매안심센터 ▲기장군보건소 1층 치매상담실에서 가능하며, 신분증만 지참하면 된다.

검진은 △인지선별검사(CIST) △진단검사(신경심리검사·전문의 진료) △감별검사(협력병원 의뢰) 등 3단계로 진행된다. 특히 인지저하 의심군 중 기준중위소득 120% 이하 주민은 협력병원 의뢰 시 검사비 본인 부담금을 일부 지원받을 수 있다.

검진 결과 치매로 진단돼 센터에 등록하면 ▲치매치료관리비·조호물품 ▲맞춤형 사례관리 ▲치매 환자 쉼터 프로그램 ▲배회 가능 어르신 인식표 보급 등 다양한 서비스를 제공받는다.

기장군치매안심센터 관계자는 "군민들이 치매 걱정 없이 건강한 삶을 이어갈 수 있도록 적극 지원하겠다"며 "치매는 예방과 조기 발견이 핵심인 만큼, 정기적 검진 참여를 당부드린다"고 말했다.





AD

치매 조기검진 관련 문의는 기장군치매안심센터로 하면 된다.

AD





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>