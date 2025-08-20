유영상 SKT 대표" 연말까지 5000억개 매개변수 가진 LLM 출시"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

"AI 혁신 전체 스택 제공 유일한 그룹"

유영상 SK텔레콤 대표이사 연합뉴스

유영상 SK텔레콤 대표는 "연말까지 5000억개의 매개변수를 가진 거대언어모델(LLM)을 출시하겠다"고 20일 밝혔다.

유 대표는 자신의 링크드인에 올린 글에서 "기존 국내 LLM 아키텍처를 넘어 대한민국의 모든 사람이 접근할 수 있는 AI 에이전트를 만들어 함께 AI의 미래를 재편하는 것"이라며 이같이 말했다.

이어 "우리의 목표는 사무, 제조, 자동차, 게임, 로봇공학 등 산업 분야에서 혁신적인 변화를 주도하는 것"이라고 강조했다.

유 대표는 "SK텔레콤과 파트너사는 지난 4일 과학기술정보통신부에서 위탁하는 국가 기반 AI 모델 구축 사업의 내 5대 선도 컨소시엄 중 하나로 선정됐다"며 "우리 컨소시엄은 크래프톤, 포티투닷, 리벨리온, 라이너, 셀렉트스타 등 국내 유수 기업과 서울대, 카이스트 등 세계적 명문 대학으로 구성됐다"고 소개했다.

또 "더욱 특별한 점은 프렌들리AI, 레이블업, 마키나락스, 노타AI, 트웰브랩스 등 K-AI 얼라이언스의 동료들이 프로젝트에 참여한다는 것"이라고 설명했다.





유 대표는 국가 기반 AI 모델 구축 사업 최종 선정에 대한 강한 의지도 드러냈다. 그는 "AI 혁신의 전체 스택을 제공할 수 있는 유일한 그룹"이라며 "데이터, LLM, AI 반도체와 서비스가 모두 통합 네트워크에 포함된다"고 덧붙였다.





서소정 기자 ssj@asiae.co.kr

