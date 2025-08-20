동아대 경영대학원, 후기 석사 학위수여식 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

최문식 원우회장 발전기금 2000만원 전달



졸업생·재학생·동문 100여명 참석

동아대학교 경영대학원(원장 최규환)은 지난 19일 부민캠퍼스 다우홀에서 2024학년도 후기 석사(MBA) 학위수여식을 개최했다.

동아대 경영대학원이 2024학년도 후기 석사 학위수여식을 개최하고 기념촬영하고 있다. 동아대 제공

AD

이날 행사에는 최규환 원장, 이경환 부원장을 비롯한 교수진과 MBA 총동문회 최임근 회장, 성석동 수근종합건설(주) 회장, 제57기 졸업생과 58·59기 재학생 등 100여 명이 참석해 자리를 빛냈다.

특히 MBA 제57기 졸업생을 대표한 최문식 원우회장이 학교 발전기금 2000만원을 전달해 눈길을 끌었다.

최규환 원장은 "2년 반 동안 학업과 일을 병행하기가 쉽지 않았을 텐데, 개인의 노력뿐 아니라 동기들 간의 화합과 배려 덕분에 해낼 수 있었다"며 "동아대 경영대학원에서의 경험을 바탕으로 '과정은 치열하게, 결과는 겸허하게'라는 자세로 새로운 인생의 지평을 개척하길 바란다"고 당부했다.

최임근 MBA총동문회장도 "총동문회는 언제나 졸업생들의 성장과 도전을 응원하는 든든한 울타리가 되겠다"며 "오늘의 감동을 간직하고 자긍심과 열정을 잃지 않길 바란다"고 축하의 메시지를 전했다.

이날 졸업식에서는 ▲최문식 원우회장이 '도전인재상', ▲이성욱 졸업생이 '학업우수상'을 수상했으며, 정용현·홍지영·김미옥·반성권·김효숙·김성진·김상하·변진석·최소정 졸업생은 경영대학원장 공로패를, 조월연·안혜진·차윤희·김근혜·최진수 졸업생은 MBA총동문회장 공로패를 각각 받았다.

또 '성석동 장학금'은 이성욱·홍지영·안혜진 졸업생에게 수여됐다. 해당 장학금은 2022년 12월 동아대와 수근종합건설 간 협약에 따라 조성된 것으로, 매년 졸업생 중 성적 우수자를 대상으로 600만 원이 지급되고 있다.





AD

최문식 원우회장은 "입학 당시 해낼 수 있을까 걱정했지만 이렇게 졸업을 맞이하게 돼 감격스럽다"며 "학문을 통해 얻은 지식과 경험이 사회 곳곳에서 공동체를 밝히는 등불이 될 것이라 믿는다"고 소감을 말했다.





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>