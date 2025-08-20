보람상조, 반려동물 장례식장 '하늘강아지'와 업무협약 체결

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

수도권 서비스 거점 강화

보람상조는 경기도 광주시에 위치한 반려동물 장례식장 '하늘강아지'와 업무협약(MOU)을 체결했다고 20일 밝혔다.

양사는 이번 협약을 통해 수도권에서 보람상조 회원들이 이용할 수 있는 반려동물 장례 시설을 늘리고 반려인들이 전문 장례 서비스를 한층 편리하게 이용할 수 있도록 협력할 계획이다.

반려동물 장례식장 '하늘강아지' 내부 사진. 보람상조

AD

'하늘강아지'는 단독 추모실과 참관실을 갖춰 가족만을 위한 공간에서 장례를 치를 수 있다. 또 편지지, 붉은 실, 발도장 키트, 털 간직 키트 등 다양한 추모 프로그램을 마련해 반려동물과의 마지막 순간을 의미 있게 남길 수 있도록 지원한다.

보람상조는 전국 16곳의 반려동물 장례업체와 네트워크를 구축하고 있다. 이번 하늘강아지와의 협약으로 수도권 서비스 거점을 강화하고 보다 안정적으로 반려동물 장례 서비스를 제공할 수 있을 것으로 기대된다.





AD

보람상조 관계자는 "경기도 광주는 교통 요지로서 보호자들의 접근성이 뛰어난 지역"이라며 "앞으로도 다양한 협약을 통해 수도권 내 반려동물 장례식장과의 접점을 넓혀 나가겠다"고 했다.





최호경 기자 hocance@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>