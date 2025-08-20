광주신세계, 폐식용류 업사이클링 '가치비누' 기부

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

에너지 절약·기브그린 캠페인 전개

(주)광주 신세계 전경

㈜광주신세계가 개점 30주년을 앞두고 폐식용류로 만든 재생비누를 기부했다. 그동안 에너지 절약 캠페인 등 다양한 친환경 활동을 펼쳐온 광주신세계는 앞으로도 지역에 도움이 되는 활동에 솔선수범할 계획이다.

광주신세계는 20일 아름다운 가게 운천점에서 가치 비누 전달식을 열었다. 이날 광주신세계는 세탁용 물비누 400개, 손 세정제 600개 등 총 1천개를 아름다운 가게 광주목포본부에 기증했다. 광주신세계가 기부한 품목은 아름다운 가게 광주매장에서 시민들에게 판매될 예정이다.

광주신세계는 개점 30주년을 맞는 올해 현지법인으로서 '지역과 같이, 환경과 같이한다'는 의미를 담아 '가치비누'라는 이름을 담은 비누를 만들었다. 폐식용류를 업사이클링 하는 자원순환 활동을 통해 환경보호의 중요성을 알리고 실천하기 위한 기획이었다.

그동안 광주신세계는 현지법인으로서 다양한 친환경 활동을 펼쳐왔다.

오는 22일 에너지의 날을 앞두고 임직원들은 자발적으로 에너지 절약을 실천하는 중이다. 사무실 소등하기, 실내 적정온도(26도) 유지하기, 승강기 대신 계단 이용하기에 참여하며 소중한 에너지 아끼기에 적극 동참하고 있다.

이에 앞서 지난 6월에는 '기브그린' 캠페인도 진행했다. 환경의 날을 맞아 마련된 기브그린 캠페인은 임직원들에게 의류나 소형가전 제품을 기부 받아 이를 판매한 수익금으로 어려운 이웃들에게 돕는 활동이다. 지난 캠페인에는 105명의 임직원이 내놓은 1,100점을 판매한 수익금 등 440만원을 지역의 복지시설에 전달했다.

지난해에는 버려진 폐현수막으로 어린이용 안전우산을 만들어 지역 내 초등학교에 전달하기도 했다. 이밖에도 광주천변 및 무등산 플로깅 등을 꾸준히 실시하며 환경보호의 중요성을 알리고 실천하는 데에 앞장서고 있다.





이동훈 광주신세계 대표이사는 "지난 30년간 지역과 상생을 추구하며 걸어온 광주신세계의 마음을 담아 가치비누를 만들어 기부하게 됐다"며 "현지법인 광주신세계라는 이름에 걸맞게 앞으로도 지역에 도움이 되는 일에 앞장서겠다"고 강조했다.





호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr

