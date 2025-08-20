김영록 지사, 민주당 전남도당과 예산정책협의회 열어

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

국립의대 등 현안·국고 건의

김영록 전라남도지사가 20일 오전 서울 국민일보 백원홀에서 열린 ‘더불어민주당 전남도당-전라남도 예산정책협의회’에 참석해 더불어민주당 전남도당 주철현 위원장, 김원이, 김문수, 문금주, 박지원 국회의원(지역구 순) 등 참석자들과 기념촬영을 하고 있다. 전남도 제공

전라남도는 20일 서울에서 더불어민주당 지역 국회의원과 예산정책협의회를 열어 국립의대 설립, 전남에너지 해양특화도시 특별법 제정, SOC 사업비 1조 원 이상 증액 등 현안 해결과 내년 국비 확보 방안을 논의했다.

협의회에는 김영록 전남도지사와 민주당 전남도당 주철현 위원장, 박지원·김원이·조계원·문금주·김문수 의원 등이 참석했다.

이 자리에서 김 지사는 "의대 없는 지역의 의과대학 신설 추진이 국정과제로 확정됐다"며 "2027학년도 개교를 목표로 국립의대 신설이 필요하다"고 강조했다.

또한 재생에너지 중심 에너지 대전환이 국정과제로 반영됨에 따라 해상풍력과 태양광 산업 등 재생에너지 비교우위가 있는 전남이 RE100 산단 조성과 에너지 기본소득 선도 지역으로 되도록 하기 위한 RE100 산단특별법과 전남에너지 해양특화도시 특별법 제정에 특별한 관심을 요청했다.

그 외 법률 건의로 ▲남해안권발전특별법 제정과 종합개발청 설립 ▲김산업 육성과 지원법률 개정 ▲영농형태양광 특별법 제정 등에 협조를 구했다.

2026년 국비 확보 건의사업으로 총 56건을 제시했다. 분야별로 SOC는 호남고속철도 2단계(총사업비 3조 274억 원)사업의 2026년 조기 개통을 위해 잔여사업비 1,315억 원 전액, 광주~완도 고속도로 2단계(총사업비 1조 5,965억 원) 150억 원, 고흥~봉래 국도 15호선 4차로 확장(총사업비 5,142억 원) 50억 원 등 모두 계획기간에 완공되도록 SOC 사업비 1조 원 이상 증액을 요청했다.

지역현안 분야는 자원순환 시범사업(총사업비 125억 원) 8억 원, 산업위기대응 사업(총사업비 416억 원) 150억 원, K-디즈니 인재양성 거점기관 조성(총사업비 330억 원) 10억 원 등이다.

첨단산업 분야는 고전력반도체 실증 인프라(총사업비 300억 원) 30억 원, 민간전용 우주발사체 엔진시험시설(총사업비 485억 원) 20억 원, 해상풍력 부품 시험센터(총사업비 400억 원) 90억 원, 미래차 전자파 시험평가 시스템(총사업비 200억 원) 30억 원 등 미래 전략산업 인프라 구축을 중점 건의했다.

농수축산 분야에서 AI 첨단 축산업 융복합밸리(총사업비 6,754억 원) 5억 원, 국립 김산업 진흥원 10억 원, AI 농산업 콤플렉스(총사업비 5천714억 원) 예타대상사업 선정, 청년 임업인 스마트팜(총사업비 105억 원) 3억 5,000만 원 등 농어업 혁신 사업을 담았다.

주철현 전남도당 위원장은 "지역 현안을 국가계획에 반영하고 국비 확보에 최선을 다하겠다"며 "법령 제·개정 등 입법 활동을 통해 도민 삶의 질을 높이겠다"고 화답했다.





전남도는 이달 말 정부예산안 확정 전까지 재정당국을 찾아 설득을 이어가고, 국회 심의 과정에서도 정당 지도부·예결위원장·지역 국회의원과 긴밀히 협력해 국비 확보에 총력을 기울일 방침이다.





호남취재본부 심진석 기자 mourn@asiae.co.kr

