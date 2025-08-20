'아메리카당' 만든다더니…머스크 조용해진 이유는

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

신당 창당 시 공화당 인사들과 관계 악화 우려

밴스 부통령과 관계 중시…2028년 지원 계획

일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)가 도널드 트럼프 미국 대통령과 불화로 신당을 창당하겠다고 선언했으나 조용히 제동을 걸고 있다고 19일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)이 보도했다.

WSJ에 따르면 머스크 CEO는 측근들에게 자신이 운영 중인 기업들에 집중하고 싶으며, 신당을 창당해 공화당 지지층의 표를 분산시킬 경우 공화당 유력 인사들과 관계가 틀어질 것을 우려하고 있다고 말했다.

일론 머스크 테슬라 CEO. 로이터연합뉴스

지난달 초 미국 양대 정당에 불만을 가진 유권자들을 대변하기 위해 내년 중간선거를 목표로 아메리카 당을 만들겠다고 공언했을 때와 반대되는 모습이다.

머스크 CEO는 창당을 검토하는 과정에서 MAGA(MAGA·미국을 다시 위대하게) 후계자로 거론되는 JD 밴스 부통령과 관계 유지에 상당히 주의를 기울인 것으로 전해졌다. 관계자들은 머스크 CEO가 최근 몇 주간 밴스 부통령과 계속 연락을 취했으며, 창당을 강행할 경우 밴스 부통령과 관계가 악화할 것이라고 본다고 전했다.

또 이들에 따르면 머스크 CEO는 밴스 부통령이 2028년 대선에 출마할 경우 그를 지원하는 방안에 대해 측근들과 논의했다. 머스크 CEO는 2024년 대선에서 트럼프 대통령과 공화당을 위해 약 3억달러를 썼다.

다만 머스크 CEO의 측근들은 그가 정당 창당을 공식적으로 철회한 것은 아니나, 내년 중간선거가 가까워지면 입장을 바꿀 수도 있다고 말했다.

그러나 WSJ는 머스크 CEO 측이 창당을 지지하거나 창당 과정에서 핵심적인 역할을 할 수 있는 인물들과 별다른 접촉을 하지 않았다고 짚었다. 관계자에 따르면 머스크 CEO 측은 제3정당 캠페인 조직에 특화된 외부 그룹과 7월 말 예정됐던 전화 회의를 취소했다. 이는 머스크 CEO가 기업 경영에 집중하기를 원했기 때문으로 전해졌다.

머스크 CEO가 제3당 창당 계획을 접는다면 내년 중간 선거를 앞두고 공화당에 호재가 될 수 있다. 역사적으로 제3정당은 양대 중 정당의 표를 깎아 먹는 역할을 해왔다. 밴스 부통령에게도 '큰손' 머스크 CEO를 우군으로 두는 것이 대권 도전에 결정적인 역할을 할 수 있다. 2024년 대선에서 머스크 CEO의 슈퍼팩(super PAC·특별정치활동위원회) 아메리카 팩은 펜실베이니아 등 주요 경합주에서 트럼프 대통령을 위해 수백만달러를 썼다.

밴스 부통령 대변인은 WSJ의 논평 요청에 밴스 부통령이 최근 보수 성향 웹사이트인 게이트웨이 펀딧과 진행한 인터뷰를 언급했다. 인터뷰에서 밴스 부통령은 트럼프 대통령 및 보수 진영과 결별하는 것은 실수가 될 것이라며, 중간선거 즈음 머스크 CEO가 다시 돌아오길 바란다고 했다.

머스크 CEO는 2024년 대선 과정에서 트럼프 대통령의 최측근으로 자리매김했지만, 트럼프 대통령의 대규모 감세 법안을 거세게 비판하며 공개적으로 사이가 틀어졌다.

그러나 최근 머스크 CEO와 트럼프 대통령 사이가 최소한 일시적인 화해 분위기가 조성된 것으로 보인다고 WSJ는 밝혔다. 두 사람은 최근 사회관계망서비스(SNS)에서 설전을 멈췄다. 머스크 CEO는 트럼프 대통령이나 공화당을 비판하지 않으며, 트럼프 대통령은 머스크 CEO와 그의 사업이 성공하길 바란다고 했다.





트럼프 대통령이 머스크 CEO의 기업들과 연방 계약을 해지할 가능성을 제기했지만, 트럼프 행정부가 스페이스X 계약을 검토한 결과 대부분이 국방부나 NASA에 필수적인 것으로 확인했다고 WSJ는 보도했다. 또 스페이스X는 트럼프 대통령이 최근 서명한 로켓 발사 인허가 규제 완화 행정명령의 수혜 기업이기도 하다.





오수연 기자 syoh@asiae.co.kr

