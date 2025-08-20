제71회 백제문화제, 공주 밤하늘 수놓는 드론쇼·블랙이글스 첫 비행

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

10월 3~12일 열흘간 공주에서 개최…세계유산 등재 10주년 기념, 전통과 첨단 융합 축제

대한민국 대표 역사문화축제인 제71회 백제문화제가 오는 10월 3일부터 12일까지 충남 공주시 일원에서 화려한 막을 올린다.

20일 공주시에 따르면 올해 축제는 '세계유산 백제, 동탁은잔에 담다'를 주제로, 공주 금강신관공원과 공산성, 제민천 일원에서 27개 프로그램이 진행된다.

축제에서는 백제 왕실의 미적 감각을 상징하는 '동탁은잔'을 모티브로, 백제의 예술과 정신을 현대적 감각으로 풀어낸 콘텐츠들이 선보일 예정이다.

특히 개막일과 폐막일에는 1071대 드론이 공주의 밤하늘을 수놓는 '드론 라이팅 쇼'가 펼쳐져 세계유산 등재 10주년과 백제문화제를 동시에 기념한다.

또 축제 역사상 처음으로 공군 특수비행팀 '블랙이글스' 에어쇼가 마련돼 탁 트인 금강과 가을 하늘 위 장관을 연출한다.

주요 프로그램은 '동탁은잔'을 기반으로 한 실감형 공연 'NEW 웅진판타지아', 시민이 직접 참여하는 '웅진성 퍼레이드', 무령왕의 생애를 따라가는 '무령왕의 길' 등이 관람객의 오감을 사로잡을 예정이다.

야간에는 금강신관공원에서 열리는 '웅진백제별빛정원'과 '웅진백제등불향연'이 백제의 찬란한 야경을 재현한다.

공산성 성안마을 일원에서는 미디어아트를 접목한 야간 콘텐츠가 운영돼 고대와 현대의 빛이 어우러지는 특별한 체험을 선사한다.

아울러 '유네스코 세계유산 등재 10주년 기념 전시관'도 운영돼 세계유산 등재 과정을 한눈에 확인할 수 있으며 교육적 가치와 문화적 깊이를 동시에 제공한다.





최원철 시장은 "백제문화제는 단순한 축제가 아니라 세계유산 도시 공주의 문화적 자산을 국내외에 알리는 중요한 플랫폼"이라며 "1500년 전 찬란했던 백제의 숨결을 공주에서 함께 느껴보길 바란다"고 말했다.





충청취재본부 이병렬 기자 lby4426@asiae.co.kr

