광주도시공사, 노사 공동 '상생 협약' 체결

생산성 향상·복지증진·분쟁 예방

"지속 가능 노사 관계 구축 맞손"

광주도시공사는 지난 19일 노사 공동 상생 협약식을 갖고, 노동자와 경영진 간 상생발전을 위한 협약을 체결했다. 광주도시공사 제공

광주도시공사(사장 김승남)는 지난 19일 노사 공동 상생 협약식을 개최하고, 노동자와 경영진 간의 상생발전을 위한 협약을 체결했다고 20일 밝혔다.

이번 협약은 노사 양측이 상호 신뢰와 협력을 기반으로 기업 경쟁력 강화와 지속 가능한 발전을 도모하기 위해 마련됐다. 협약식은 공사 중회의실에서 진행되었으며, 김승남 사장과 박정팔 노동조합 위원장 등 양측 대표가 참석해 서명했다. 주요 협약 내용은 ▲생산성 향상 및 공정 개선 ▲근로환경과 복지 증진 ▲분쟁 예방 및 대화 채널 구축 ▲사회적 책임 이행 등이다.

김승남 사장은 "이번 협약은 노사 양측이 상생의 가치를 공유하고 미래 지향적인 관계를 구축하는 중요한 이정표가 될 것이다"며 "이를 통해 회사 경쟁력을 강화하고, 구성원 모두가 만족할 수 있는 일터를 만들어 나가겠다"고 밝혔다.





박정팔 위원장은 "노사 상생은 단순한 약속이 아닌 실천이다"며 "협약 이행을 통해 근로자 권익 보호와 회사 발전을 동시에 이뤄내겠다"고 말했다.





호남취재본부 강성수 기자 soostar@asiae.co.kr

