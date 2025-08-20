산림청, 한국형 '산불진화' 노하우 중앙아시아에 전수

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

한국형 산불진화 노하우가 중앙아시아에 전수된다.

산림청은 이달 31일까지 카자흐스탄에서 산불진화 교관양성을 위한 모의훈련을 실시한다고 20일 밝혔다.

카자흐스탄에서 진행 중인 산불진화 교관양성 모의훈련 참석자들이 기념촬영을 하고 있다. 산림청 제공

AD

훈련은 한국과 프랑스, 아시아산림협력기구(AFoCO)가 협력해 실시하는 '아시아 산불역량 강화 사업'의 일환으로 진행된다. 훈련에는 카자흐스탄, 키르기스스탄, 타지키스탄, 몽골, 부탄 등 5개국이 참여한다.

산림청은 이번 훈련에 산림항공본부와 한국산불방지협회 교관 등 5명을 파견했다. 파견 인력은 현지 훈련에서 한국의 지상 산불진화 기술 및 경험을 전수하고, 회원국 간의 산불 공동 대응체계를 구축하기 위한 실습 교육을 맡아 진행한다.

훈련의 주된 내용은 ▲열화상 드론을 활용한 연소 탐지 방법 ▲산불 상황별 진화전략 수립 ▲산불 현장 안전관리 및 응급처치 등이다.

산림청은 한국이 가진 산불진화 노하우를 특화된 교육 방식으로 구성해 훈련을 진행할 계획이다.

또 국내 기업이 연구개발한 혁신제품 '산불지연제'를 훈련 참가국에 소개하는 등 한국 기업의 기술력이 국외 산림재난 대응 현장에서 활용될 수 있는 수출 기반도 마련할 복안이다.





AD

남송희 산림청 국제산림협력관은 "기후변화로 세계 곳곳의 산불위험이 높아진 상황"이라며 "산림청은 아시아 산불역량강화 사업을 통해 국내 산불 정책 발전을 도모하는 동시에 글로벌 산림재난 지원을 이끌어가도록 노력하겠다"고 말했다.





대전=정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>