연천군, 2025 인구주택총조사 조사요원 모집

경기 연천군은 오는 10월 22일부터 11월 18일까지 실시되는 '2025 인구주택총조사'의 원활한 추진을 위해 조사요원 33명을 모집한다고 20일 밝혔다.

모집인원은 조사관리자 3명, 조사원 30명으로 조사관리자는 현장조사가 안전하고 원활하게 진행될 수 있도록 조사업무를 관리하고 지원하며, 조사원은 가구 방문 조사를 수행하게 된다.

조사요원은 18세 이상, 인구주택총조사에 관심이 있고 통계조사에 책임감을 가지고 임할 수 있는 사람이라면 누구나 지원할 수 있다. 조사관리자는 8월 22일까지, 조사원은 9월 17일까지 연천군청 홈페이지 및 통계청 인구주택총조사 홈페이지를 통해 접수할 수 있다. 방문 접수 일정 등 자세한 사항은 연천군 홈페이지에서 확인할 수 있다.

연천군 관계자는 "조사원들의 노력이 곧 정확한 통계로 이어지는 만큼 적극적인 지원을 당부드린다"고 전했다.





한편, 인구주택총조사는 5년마다 전국적으로 실시되는 국가통계조사로, 인구·가구·주택의 규모와 구조를 종합적으로 파악하여 국가정책과 지방자치단체의 행정계획 수립에 활용된다.





연천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

