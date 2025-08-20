포천시, 안산원곡초등학교 벤치마킹 실시

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경기 포천시(시장 백영현)는 지난 18일 안산원곡초등학교를 방문해 이주배경(다문화) 학생 교육과정 및 시설 운영 우수사례를 본따르기(벤치마킹)했다고 20일 밝혔다.

포천시가 지난 18일 안산원곡초등학교를 방문해 이주배경(다문화) 학생 교육과정 및 시설 운영 우수사례를 벤치마킹하고 있다. 포천시 제공

이번 방문은 관내 다문화 학생 증가 추세에 대응하고, 학생 맞춤형 교육 환경 조성을 위한 정책적 방안을 모색하기 위해 추진했다.

이날 현장에는 백영현 포천시장을 비롯해 포천시 청소년재단, 경기도포천교육지원청 관계자, 학교장 등 30여 명이 참석했다.

안산원곡초등학교는 전체 학생의 90.2%가 다문화 학생으로, 2019년 다문화 영역 국제혁신학교로 지정된 이후 다문화 특별 한국어학급을 운영하고 있다. 또한 공간 재구조화 사업을 완료하는 등 교육 인프라 개선에도 앞장서고 있다.





백영현 포천시장은 "이번 본따르기를 통해 습득한 사례와 운영 경험을 바탕으로, 포천시의 다문화 학생 지원 정책을 강화할 계획"이라며 "다양한 문화적 배경을 가진 학생들이 차별 없이 성장할 수 있는 포용적 교육 환경을 마련해 나가겠다"고 말했다.





포천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

