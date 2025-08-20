구리시, 초보 엄마들 위한 맞춤형 교육 펼친다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

구리시, 29일부터 '마더 케어 아카데미' 운영

전문적인 맞춤형 교육 통한 초보 엄마 양육 역량 향상 기대

경기 구리시(시장 백경현)는 초보 엄마들을 위한 육아 지원 프로그램인 '마더 케어 아카데미' 3기와 4기를 오는 29일부터 매주 금요일, 5주간 운영할 계획이다.

구리시가 초보 엄마들을 위한 육아 지원 프로그램인 '마더 케어 아카데미' 3기와 4기를 오는 29일부터 매주 금요일, 5주간 운영할 계획이다. 구리시 제공

'마더 케어 아카데미'는 임산부와 영유아의 맞춤형 건강관리를 위한 보건복지부 공모사업인 '생애초기 건강관리사업'의 일환으로 운영되는 엄마 모임이다. 초보 엄마들이 전문적인 맞춤형 교육을 통해 자신감을 키우고 육아 경험을 공유하여 양육 역량을 강화할 수 있도록 돕기 위해 마련되었다.

2023년부터 민선 8기 공약 중 하나인 '우리 아기 키우기 가장 좋은 도시' 조성을 위해 신설 운영된 '마더 케어 아카데미'는 참여자들로부터 높은 만족도를 얻었다. 이에 따라 올해는 기존 연 3기 운영에서 연 4기로 확대되었으며, 상반기 1, 2기 역시 큰 호응을 얻으며 성공적으로 마무리되었다.

8월 29일부터 시작되는 3, 4기 하반기 '마더 케어 아카데미'는 구리시보건소 2층 웰빙건강증진센터에서 매주 금요일, 총 5회에 걸쳐 운영된다. 교육 일정은 ▲8월 29일(1회) '서로 알기와 엄마 되기' ▲9월 5일(2회) '베이비 마사지' ▲9월 12일(3회) '안전 교육' ▲9월 19일(4회) '이유식과 영양 교육' ▲9월 26일(5회) '발달과 놀이' 순으로 진행될 예정이다.





백경현 구리시장은 "심각한 사회문제가 되고 있는 저출산 문제의 해결을 위해서는 '아기 키우기 가장 좋은 도시'를 위한 제도적 장치를 확보하는 것이 중요하다"며 "건강한 출산과 양육을 위한 정보를 제공하고, 출산 친화적인 사회 분위기 조성에 앞장서겠다"고 말했다.





구리=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

