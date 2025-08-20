울진군, 열정의 스파이크로 무더위 날린다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

제8회 울진금강송배 전국 동호인 배구대회



8월 23일부터 24일까지 울진 5개소 개최

경북 울진군은 전국의 배구 동호인들이 한자리에 모여 기량을 겨루고 우정을 다지는 '제8회 울진금강송배 전국 동호인 배구대회'를 오는 8월 23일부터 24일까지 이틀간 개최한다.

지난해 울진금강송배 전국 동호인 배구대회 경기 모습. 울진군 제공

이번 대회는 울진군민체육관과 흥부체육관 등 5개소에서 펼쳐지며, 전국 각지 동호인 남·여 49개 팀, 약 800여명의 선수단이 참가해 예선 리그와 토너먼트를 거쳐 최종 우승팀을 가릴 예정이다.

생활체육을 즐기는 동호인들에게는 최고의 무대이자, 지역주민과 관광객에게는 특별한 스포츠 축제가 될 전망이다.

또 '함께 뛰고, 함께 즐기는 생활체육' 배구를 통해 건강한 여가문화 확산, 지역 간 교류, 세대 간 화합의 장을 목표로 진행될 예정이다.

특히 올해 대회에는 고등부 4개 팀이 참가해 청소년과 성인의 세대 간 교류가 자연스럽게 이뤄질 뿐 아니라, 청소년 특유의 패기와 에너지가 경기 분위기를 한층 뜨겁게 만들 것으로 기대된다.

손병복 군수는 "굵은 땀방울과 인내를 통해 연마한 실력을 맘껏 펼쳐 좋은 성적을 거두시길 바란다"며 "울진의 멋과 맛을 느끼면서 아름다운 추억을 담아 가시기를 바란다"라고 전했다.





울진군은 앞으로도 다양한 종목의 전국단위 스포츠대회를 지속적으로 유치하고, 스포츠 관광 활성화를 통한 지역경제 기여와 스포츠 도시로서의 위상 제고에 힘쓸 계획이다.





영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr

