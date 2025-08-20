광주시교육청, 지방공무원 임용시험 최종 67명 합격

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

교육행정 58명 포함…여성 45명·남성 22명

20대 42명·30대 22명·40대 3명 합격

광주시교육청이 20일 '2025년도 지방공무원 제1회 임용시험' 최종 합격자를 발표했다.

최종 합격자는 지난 6월 21일 필기시험과 8월 8일 면접 전형을 거쳐 선발됐다. 직렬별로는 ▲교육행정 58명(일반 53명, 장애인 3명, 저소득층 2명) ▲전산 4명 ▲사서 3명 ▲시설(건축) 1명 ▲운전 1명 등 총 67명이다. 여성은 45명(67.2%), 남성은 22명(32.8%)으로 집계됐다.

연령대는 20대가 42명(62.7%)으로 가장 많았고, 30대 22명(32.8%), 40대 3명(4.5%) 순이었다. 최연소 합격자는 21세, 최고령 합격자는 47세다. 올해 면접은 평균 시간을 전년 10분에서 18분으로 늘려 응시자의 가치관과 직무 역량을 면밀히 검증했다.





시교육청은 최종 합격선이 지난해보다 크게 오르고 면접 평가가 강화되면서 우수 인재 유입이 확대됐을 것으로 기대하고 있다. 합격자는 오는 27일 지방공무원 어울배움터(구 지원중)에서 임용후보자 등록을 해야 하며, 9월 1~12일 광주교육연수원에서 '신규 지방공무원 공직 적응 기본과정 교육'을 받은 뒤 임용된다.





호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr

