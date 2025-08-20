"푸조 신차 계약금부터 잔금까지 KB국민카드로 결제"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

스텔란티스코리아 푸조 차량 카드결제 서비스 제공

500만원 이상 일시불 결제 시 최대 1% 캐시백

최대 60개월까지 카드할부 특별 금리 3.0~3.7% 적용

KB국민카드는 스텔란티스코리아 산하 '푸조(Peugeot)' 브랜드 차량 카드 결제 서비스를 제공한다고 20일 밝혔다.

푸조 공식 결제 파트너사로 선정된 NHN KCP와 제휴했다. 앞으로 푸조 차량을 구매하는 고객은 계약금뿐 아니라 잔금도 KB국민카드 신용카드와 체크카드로 결제할 수 있게 됐다.

서비스는 푸조 408 스마트 하이브리드, 308 스마트 하이브리드, 올 뉴 3008 스마트 하이브리드 등 스마트 하이브리드 모델을 대상으로 우선 제공된다. 전국 13개 푸조 전시장에서 위탁 판매되는 차량에 적용된다.

KB국민카드는 신차 구매 고객을 위한 다양한 혜택도 마련했다.

이달 기준 KB페이 애플리케이션을 통해 행사에 응모한 뒤 500만원 이상 일시불로 결제하는 고객에게 최대 1.0% 캐시백 또는 청구할인을 제공한다. 한도 제한은 없다.

체크카드 이용 고객도 동일 금액 이상 결제 시 0.5% 캐시백을 받을 수 있다.

카드 할부 이용 고객을 위한 특별 금리 혜택도 준다.





행사에 응모하고 카드 할부를 이용하면 이달 기준 최대 5000만원 내에서 할부 개월 수에 따라 차등 금리를 적용한다. 3개월과 6개월 할부는 연 3%, 12개월은 연 3.5%, 24개월 이상 60개월은 연 3.7%로 이용 가능하다. 중도상환수수료는 부과하지 않는다.





문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr

