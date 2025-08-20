눈으로 찾기 힘든 AI로 '꿀벌응애' 진단…"꿀벌 집단폐사 방지에 기여"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

겨울철 꿀벌 집단 폐사의 주요 원인으로 꼽히는 해충인 '꿀벌응애'를 빠르고 정확하게 진단할 수 있는 기술이 세계 최초로 국내에서 개발됐다.

농촌진흥청은 인공지능(AI) 기반 '꿀벌응애 실시간 검출장치'를 강원대학교와 공동 개발했다고 20일 밝혔다.

AI기술을 활용해 벌집판을 촬영하면 30초 이내에 꿀벌응애 존재 여부를 자동으로 판별할 수 있는 실시간 검출장치 '비전(BeeSion)'.(사진 제공= 농진청)

꿀벌응애는 벌집 안에서 꿀벌에 기생해 발육에 직접 피해를 주거나 바이러스를 매개해 질병을 전파해 폐사를 유발하는 해충으로 방제가 어렵다. 세계적으로 꿀벌에 가장 심각한 피해를 주는 해충으로 알려져 있다.

농진청 관계자는 "꿀벌응애는 벌집 내부에서 서식해 눈으로 관찰하기 매우 어렵고, 특히 여름철 고온 환경에서는 관찰·방제가 더 힘들어 방제 시기를 놓치기 쉽다"며 "숙련된 양봉인도 벌통 한 개를 정밀 관찰하는 데 30분 이상이 걸리며, 특히 고령 양봉농가는 고온 다습한 여름철 야외에서 꿀벌응애를 찾아내기가 무척 어렵다"고 설명했다.

이를 해결하고자 농진청은 AI기술을 활용해 벌집판을 촬영하면 30초 이내에 꿀벌응애 존재 여부를 자동으로 판별할 수 있는 실시간 검출장치 '비전(BeeSion)'을 개발했다.

이 장치는 꿀벌응애 외에도 백묵병(유충의 채약이 말라 굳어지는 질병) 등 질병 감염 꿀벌이나 날개 기형 꿀벌, 애벌레 이상 등 16가지 병해충 및 생육 정보를 동시에 분석한다. 감염 수준에 따라 ▲방제 권고 ▲주의 단계 ▲집중 방제 등 과학적 방제기준을 제시한다.

꿀벌응애 분석 정확도는 97.8%에 달한다. 간단하게 설계해 고령자나 초보자도 정확하고 신속한 진단이 가능하다. 이 장치를 활용하면 양봉 현장에서 꿀벌응애 등 병해충 발생과 꿀벌 이상 징후를 미리 발견해 먼저 사양 관리함으로써 꿀벌의 폐사를 줄일 수 있을 것으로 농진청은 기대하고 있다.

농진청은 현재 장치에 대한 특허출원을 마쳤다. 올해 산업체에 기술을 이전해 제품 생산에 돌입할 예정이다. 이후 현장 실증을 거쳐 2028년부터 전국 양봉농가에 본격 보급할 계획이다.





방혜선 농진청 농업생물부장은 "이번 성과는 경험에 의존하던 양봉에 데이터와 인공지능 기술을 접목한 첫 사례로, 정밀 사양관리와 병해충 예찰 자동화의 전환점이 될 것"이라며 "앞으로도 디지털 기반의 선제적 예찰 체계를 고도화해 꿀벌을 지키고 양봉산업 경쟁력을 높이겠다"고 말했다.





세종=주상돈 기자 don@asiae.co.kr

