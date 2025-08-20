안산시, 기업과 손잡고 친환경 산업단지 조성 나선다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

산단환경리더협의회 출범…47개 산단 기업 참여

이민근 시장 "오염 저감시설 개선 등 적극 지원"

경기도 안산시와 기업들이 관내 주요 산업단지의 친환경 조성을 위해 손을 맞잡았다.

안산시는 19일 안산시청 대회의실에서 반월·시화·반월도금 산업단지의 친환경 공동 발전을 위한 '산단환경리더협의회' 출범식을 개최했다.

19일 안산시청 대회의실에서 열린 '산단환경리더협의회' 출범식에서 이민근 안산시장(왼쪽 다섯번째)과 산단 기업 대표들이 친환경 발전을 다짐하고 있다. 안산시 제공

협의회에는 반월·시화·반월도금 산업단지 내 환경 배출 사업장과 환경전문공사업 47곳의 경영자가 참여한다. 시와 참여 기업들은 ▲지역 환경문제 공동 대응 ▲기업과 지자체 간 민·관 네트워크 강화 ▲구역별 면오염도 감소 ▲친환경 경영 문화 확산 및 기업 경쟁력 향상 등을 목표로 협력 체계를 구축한다.

이날 출범식에는 이민근 안산시장, 박태순 안산시의회 의장, 이상진 수도권대기환경청장, 박은정 안산시의회 도시환경위원장, 산단환경리더십협의회 회원사 경영자 등 100여 명이 참석했다.

협의회는 연 4회 정기회의를 열고 ▲정보 및 기술 교류 ▲기업 규제개선 과제 발굴 ▲면오염원 오염농도 저감을 위한 공동 실천 등을 논의할 계획이다.





이 시장은 "미래 세대를 위한 환경문제 해결은 반드시 담보되어야 할 과제"라며 "시는 환경오염 저감 시설 개선 지원, 환경경영포인트 인센티브 제도 도입 등 다양한 지원책을 통해 기업들의 친환경 경영을 적극적으로 뒷받침하겠다"고 말했다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr

