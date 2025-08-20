안산시, 기업과 손잡고 친환경 산업단지 조성 나선다

산단환경리더협의회 출범…47개 산단 기업 참여
이민근 시장 "오염 저감시설 개선 등 적극 지원"
경기도 안산시와 기업들이 관내 주요 산업단지의 친환경 조성을 위해 손을 맞잡았다.
안산시는 19일 안산시청 대회의실에서 반월·시화·반월도금 산업단지의 친환경 공동 발전을 위한 '산단환경리더협의회' 출범식을 개최했다.
협의회에는 반월·시화·반월도금 산업단지 내 환경 배출 사업장과 환경전문공사업 47곳의 경영자가 참여한다. 시와 참여 기업들은 ▲지역 환경문제 공동 대응 ▲기업과 지자체 간 민·관 네트워크 강화 ▲구역별 면오염도 감소 ▲친환경 경영 문화 확산 및 기업 경쟁력 향상 등을 목표로 협력 체계를 구축한다.
이날 출범식에는 이민근 안산시장, 박태순 안산시의회 의장, 이상진 수도권대기환경청장, 박은정 안산시의회 도시환경위원장, 산단환경리더십협의회 회원사 경영자 등 100여 명이 참석했다.
협의회는 연 4회 정기회의를 열고 ▲정보 및 기술 교류 ▲기업 규제개선 과제 발굴 ▲면오염원 오염농도 저감을 위한 공동 실천 등을 논의할 계획이다.
이 시장은 "미래 세대를 위한 환경문제 해결은 반드시 담보되어야 할 과제"라며 "시는 환경오염 저감 시설 개선 지원, 환경경영포인트 인센티브 제도 도입 등 다양한 지원책을 통해 기업들의 친환경 경영을 적극적으로 뒷받침하겠다"고 말했다.
정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr
