울주선바위도서관, 시설개선공사 마치고 20일 운영 재개

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

종합자료실·디지털자료실 전면 교체… 쾌적한 독서 환경 제공

울주선바위도서관이 시설개선공사 중 철거작업으로 인한 임시휴관을 마치고 20일부터 운영을 재개한다.

AD

이번 공사는 노후화된 시설을 개선해 이용자에게 쾌적하고 안전한 독서 환경을 제공하기 위해 추진됐다. 휴관 기간 소음과 분진이 많은 철거작업을 완료하고 종합자료실 내 책상과 의자 등 집기 351개를 전면 교체하고 실내 조경공사를 마쳤다.

선바위도서관은 올해 상반기에도 이용자 편의 증진을 위해 디지털자료실의 노후 전산장비 36종과 책상, 의자를 전면 교체했다. 또 2층 야외에 인조 잔디를 심어 감성적인 야외도서관과 휴식 공간을 조성했다.

운영 재개에 따라 종합자료실과 디지털자료실을 정상 운영하며, 상호대차 서비스와 독서문화프로그램, 주말 영화 상영 등도 다시 진행된다.

다만 오는 12월 초 준공을 목표로 진행 중인 1층 리뉴얼공사로 인해 공사구역과 지상 주차장은 통제된다. 유아·어린이 도서는 임시대출실에서 대출서비스만 제공된다.





AD

울주선바위도서관 관계자는 "이번 시설 개선을 통해 주민들이 더욱 쾌적한 환경에서 독서와 배움을 누릴 수 있을 것으로 기대한다"며 "공사 기간 중 불편이 있더라도 많은 이해와 협조를 부탁드린다"고 말했다.





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>