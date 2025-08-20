울주선바위도서관, 시설개선공사 마치고 20일 운영 재개

종합자료실·디지털자료실 전면 교체… 쾌적한 독서 환경 제공
울주선바위도서관이 시설개선공사 중 철거작업으로 인한 임시휴관을 마치고 20일부터 운영을 재개한다.
이번 공사는 노후화된 시설을 개선해 이용자에게 쾌적하고 안전한 독서 환경을 제공하기 위해 추진됐다. 휴관 기간 소음과 분진이 많은 철거작업을 완료하고 종합자료실 내 책상과 의자 등 집기 351개를 전면 교체하고 실내 조경공사를 마쳤다.
선바위도서관은 올해 상반기에도 이용자 편의 증진을 위해 디지털자료실의 노후 전산장비 36종과 책상, 의자를 전면 교체했다. 또 2층 야외에 인조 잔디를 심어 감성적인 야외도서관과 휴식 공간을 조성했다.
운영 재개에 따라 종합자료실과 디지털자료실을 정상 운영하며, 상호대차 서비스와 독서문화프로그램, 주말 영화 상영 등도 다시 진행된다.
다만 오는 12월 초 준공을 목표로 진행 중인 1층 리뉴얼공사로 인해 공사구역과 지상 주차장은 통제된다. 유아·어린이 도서는 임시대출실에서 대출서비스만 제공된다.
지금 뜨는 뉴스
울주선바위도서관 관계자는 "이번 시설 개선을 통해 주민들이 더욱 쾌적한 환경에서 독서와 배움을 누릴 수 있을 것으로 기대한다"며 "공사 기간 중 불편이 있더라도 많은 이해와 협조를 부탁드린다"고 말했다.
영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>