K푸드플러스 수출 상승세 이어간다…정부, '농식품 수출바우처' 추가 지원

제3차 K푸드+ 수출확대 추진본부 간담회

정부가 농식품과 전후방산업 수출 증가세를 이어가기 위해 수출 기업의 마케팅·홍보와 전시회 참가, 온라인 입점 등 맞춤형 판로 개척을 지원하는 '농식품 글로벌성장패키지(농식품 수출바우처)' 지원 규모를 확대하기로 했다.

농림축산식품부는 송미령 장관이 20일 서울 한국농수산식품유통공사(aT) 센터에서 주요 농식품 및 농산업 수출기업, 유관기관과 함께 2025년 '제3차 K푸드 플러스(+) 수출확대 추진본부 간담회'를 개최했다고 밝혔다.

이번 간담회는 미국 상호관세 발표 이후 수출기업과의 첫 간담회로 농식품과 스마트팜, 농기자재, 농약, 동물용 의약품 등 전후방산업을 포함하는 K푸드+의 상반기 수출 상승세(66억7000만달러·전년 대비 7.1% 증가)를 연말까지 이어 나가기 위해 마련됐다.

농식품부는 수출기업들의 부담을 완화하고 위험요인 대응을 강화하기 위해 ▲원료구매·시설자금(추가경정예산 및 잔여자금 약 1660억원) 신속 지원 ▲농식품 수출바우처 추가 지원 ▲환변동(엔·달러화) 보험의 자부담률(5→최대 0%) 완화 조치를 연장할 계획이다.

또 미국을 비롯한 주력시장 내 입지 확대와 중동·중남미 등 기업의 시장 다변화 노력을 지원하기 위해 ▲대형유통매장(코스트코 등) 판촉 ▲구매업체(바이어) 초청 상담회(BKF+) 개최(올해 10월), ▲재외공관(18개소) 외교 네트워크 활용 K푸드 홍보 등을 강화한다.





송 장관은 "K푸드+ 수출은 국가 경제뿐만 아니라 국가 브랜드 제고에 기여하는 핵심 동력"이라며 "문화·예술 등 K이니셔티브와 연계한 글로벌 넥스트 K푸드를 발굴 및 육성해 해외 K푸드 수출거점도 지속해서 확충해 나가겠다"고 말했다.





세종=주상돈 기자 don@asiae.co.kr

