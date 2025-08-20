신안개발 그린힐컨트리클럽, 광주시에 마스크팩 3000장 기탁

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

신안개발㈜ 그린힐컨트리클럽은 지난 19일 광주시를 방문해 지역 내 어려운 이웃들을 위해 사용해 달라며 신안코스메틱 마스크팩 3000장(900만원 상당)을 기탁했다고 20일 밝혔다.

신안개발㈜ 그린힐컨트리클럽이 지난 19일 광주시를 방문해 방세환 광주시장(가운데)에게 지역 내 어려운 이웃들을 위해 사용해 달라며 신안코스메틱 마스크팩 3000장(900만원 상당)을 기탁하고 있다. 경기 광주시 제공

이날 기탁식에는 신안개발(주) 이산원 그룹이사와 그린힐컨트리클럽 이정환 대표이사가 참석해 뜻깊은 나눔의 자리를 함께했다.

이정환 대표이사는 "무더운 날씨에 취약한 주변의 어려운 이웃들이 건강하게 여름을 보낼 수 있기를 바란다"며 "앞으로도 지역사회와 함께하는 나눔 활동을 꾸준히 이어가겠다"고 전했다.

방세환 시장은 "불경기 속에서도 나눔문화 확산에 적극 동참해 주신 것에 깊이 감사드린다"며 "따뜻한 온정이 어려운 이웃들에게 잘 전달될 수 있도록 최선을 다하겠다"고 답했다.





한편, 이날 기부된 마스크팩은 광주시 지역 내 저소득 취약계층을 비롯한 소외된 이웃들에게 전달될 예정이다.





경기 광주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

