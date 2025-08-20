"클래식 유망주 발굴"…신한은행, 제17회 신한음악상 시상식 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

신한은행은 서울 강남구 신한아트홀에서 제17회 신한음악상 시상식을 개최했다고 20일 밝혔다.

지난 19일 서울시 강남구 역삼동 신한아트홀에서 진행된 제17회 신한음악상 시상식에서 정상혁 신한은행장(뒷줄 왼쪽 네번째)이 수상자들과 기념 촬영을 하고 있다. 신한은행 제공

올해 17회째를 맞은 신한음악상에는 157명의 지원자가 참여했고, 총 7명의 음악가가 수상의 영예를 안았다.

본상에는 피아노 안태현(선화예고 3년), 바이올린 김가은(홈스쿨 고2), 첼로 장이안(홈스쿨 고2), 첼로 박진우(서울대 4년), 성악 정은재(서울예고 3년)가 수상했다. 장려상은 바이올린 이미현(한예종 2년), 성악 류병진(포항예고 3년)이 수상했다.

본상 수상자에게는 매년 400만원씩 총 1600만원의 장학금이 지급된다. 장려상은 총 400만원의 장학금을 일시 지급한다. 수상자들은 해외유명 음악학교 마스터클래스, 신한아트홀 무료 대관, 세종문화회관에서 진행되는 'S-클래식 위크', 하트하트 오케스트라와의 협연 무대 '위드 콘서트' 참석 등 다양한 혜택을 받게 된다.

신한음악상은 국내 클래식 유망주를 발굴하고 성장을 지원하는 국내 금융권 최초 클래식 콩쿠르로, 총 81명의 수상자를 배출했다. 김태한(성악·퀸 엘리자베스 콩쿠르), 김정래(성악·제네바 국제 콩쿠르), 신영호(피아노·더블린 국제 피아노 콩쿠르), 한재민(첼로·에네스쿠 첼로 콩쿠르) 등 세계 무대에서도 두각을 나타내고 있다.





시상식에 참석한 정상혁 신한은행장은 "오늘의 수상이 끝이 아닌 새로운 출발이 되어, 대한민국을 대표하는 세계적인 클래식 아티스트로 성장하길 응원한다"며 "더 많은 분이 클래식을 부담 없이 즐길 수 있도록 K-클래식 저변확대를 위해 더욱 힘쓰겠다"고 밝혔다.





김혜민 기자 hmin@asiae.co.kr

