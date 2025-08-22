“이문동의 상권이 특별해진다”… 이문 아이파크자이 i-PLACE ‘주목’

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

이문 아이파크자이 i-PLACE 투시도

서울 명문 대학교로 꼽히는 한국외국어대학교와 경희대학교가 위치한 이문동에 스트리트형 단지내 상가가 공급될 예정이다.

스트리트형 상가는 흔히 '노상형 상가'로 불리는데, 통상적으로 대로변이나 보행자 동선이 활발한 곳에 일자형이나 띠 형태로 배치된 상가를 말한다. 특히 주로 1층에 상가가 집중되어 있다보니 가시성과 접근성이 매우 우수하다는 평가를 받고 있다.

특히, 유동 인구가 많은 지역 즉 배후수요가 풍부한 곳에 주로 위치하다 보니 집객력이 우수해 수익성에 있어서도 유리하다는 분석이다.

관련업계에 따르면, HDC산업개발과 GS건설은 '이문3구역 재정비촉진구역 주택재개발정비사업' 내 단지내 상업시설인 '이문 아이파크자이i-PLACE' 단지내상가를 공급할 예정이다.

이문 아이파크 자이 i-PLACE의 규모는 지하 1층~지상 5층, 총 270개 호실(일반분양 226개 호실 / 문화집회시설 제외)이 공급된다.

이 상가가 주목받고 있는 이유는 단지 배후수요에 있다. 상업시설에 있어 단지내 배후수요는 고정적인 수익창출을 가져다 주는 주요 요인으로 꼽히고 있기 때문이다.

실제로, '이문3구역 재정비촉진구역 주택재개발정비사업'을 통해 아파트 총 4321세대와 오피스텔 594실 등 미니신도시급 대잔지 규모의 주거시설이 공급되는데, 이 상가는 바로 이 같은 단지내 고정배후수요를 독점할 수 있다는 것이 특징인 초대형 상가라는 점이다.

이처럼 안정적인 배후수요가 확보되는 만큼, 공실 위험성 역시 현저하가 줄어들기 때문에 벌써부터 수요자들과 투자자들 사이에선 '이문 아이파크자이i-PLACE' 상가를 눈여겨 보고 있다는 것이 인근 부동산중개업소 관계자들의 설명이다.

이 뿐만이 아니다. 한국외국어대학교와 경희대학교 등 명문 학교가 위치하고 있어 대학수요와 1만4000여 세대에 달하는 뉴타운 배후수요, 여기에 지하철을 이용하는 이동수요까지 집결 가능한 최중심 상권이라는 점도 상가의 매력을 더하고 있다.

여기에 도보 약 5분 거리에 일 2만 여명이 이용하고 있는 외대앞역이 자리한다 역세권 프리미엄 또한 이문 아이파크자이i-PLACE에 눈독을 들일 수 밖에 없는 이유다.

미래가치 역시 뛰어나다는 평가를 받는다. 이 상가는 뉴타운 개발비전과 청량리역 GTX(예정) 등 다양한 개발호재의 직간접 수혜지로 손꼽히는 곳이다.

현재 이문 아이파크자이i-PLACE는 ▲서울 북부의 새로운 중심이 되는 마스터플랜 ▲새로운 시대의 상업시설, 복합화 트렌드 반영 ▲다양한 경험과 배움이 있는 라이프스타일 콘텐츠 제공 등의 방향성으로 개발될 예정이다.





홍보관은 서울 동대문구 이문로 일대에 위치해 있다.





정진 기자 peng1@asiae.co.kr

