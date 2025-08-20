케이뱅크, 소상공인에 300만원 휴가비 지원 캠페인

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

'휴가 갈 권리' 지원

사연 응모 접수 후

10월10일~31일 자유롭게 휴가

케이뱅크가 20일부터 전국의 소상공인을 대상으로 '사장님 유급휴가 보내기' 캠페인을 시작하고 휴가 신청 사연 응모를 받는다고 밝혔다.

이번 캠페인은 마음 놓고 쉬기 어려운 자영업자 및 개인사업자를 위해 마련한 프로그램으로, 사연 응모를 통해 선정된 사장님에게 유급휴가비를 지원함으로써 '휴가 갈 수 있는 권리'를 찾아주는 캠페인이다. 휴가 캠페인에 선정된 사업자는 10월10일부터 31일 사이 원하는 날짜에 자유롭게 휴가를 떠날 수 있다.

휴가비는 휴가 일수만큼 사업자 가게의 일 매출을 계산해 최대 300만원까지 지원한다. 휴가를 떠나 문을 닫은 가게에는 케이뱅크가 준비한 특별한 현수막으로 가게 고객들에게 사업자의 휴가 소식을 전할 예정이다.

사연 응모는 케이뱅크 고객 여부와 관계없이 누구나 참여할 수 있다. 이날부터 다음 달 9일까지 약 3주간 휴가가 필요한 사연을 본인은 물론 가족, 친구, 단골손님 등 누구나 사연을 보낼 수 있다. 포털 사이트에서 '케이뱅크 사장님 뱅킹'을 검색하거나 케이뱅크 애플리케이션(앱)의 응모 페이지에서 별도의 회원가입이나 인증 절차 없이 응모자의 이름과 연락처, 사장님의 사연 내용을 작성하면 된다.

최종 선정 발표는 9월 중순 이후에 개별 연락 예정이며 해당 사연 응모자에게는 치킨 교환권을 제공한다.

이번 캠페인은 버스광고, 유튜버 '빠더너스'와 콜라보 영상, 디지털 광고를 통해 알릴 예정이다. 추후 선정된 사장님의 사연, 휴가 후기 등의 내용을 담은 다양한 콘텐츠를 TV, 유튜브 등을 통해 만나 볼 수 있다.





케이뱅크 관계자는 "휴가도 못 가고 열심히 일하는 자영업 사장님들의 현실에 깊이 공감하며 휴식을 통해 리프레시할 수 있도록 이번 캠페인을 기획하게 됐다"며 "11월까지 이어지는 '사장님 유급휴가 보내기' 캠페인에 많은 관심 부탁드린다"고 말했다.





오규민 기자 moh011@asiae.co.kr

