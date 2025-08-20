"국내외 가구 다 모였다"…2025 한국국제가구·인테리어산업대전

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

오는 28일부터 31일까지

일산 킨텍스서 개최

대한가구산업협동조합연합회가 '2025 한국국제가구 및 인테리어산업대전(코펀)'을 개최한다고 20일 밝혔다.

한국국제가구 및 인테리어산업대전 홍보 포스터. 중기중앙회

이번 행사는 올해로 36회째로 오는 28일부터 31일까지 일산 킨텍스에서 열린다. 킨텍스 제2전시장 7·8홀을 사용하며 15개국 350여개 가구 기업이 참여해 1350부스 규모로 개최될 예정이다. 참여 기업은 에몬스가구, 아모스아인스, 장수돌침대, 템퍼 등이며 할인 혜택 및 신제품 발표를 선보인다.

해외기업으로는 인도네시아, 중국, 말레이시아, 이집트 등지에서 뛰어난 품질의 원목을 사용하고 정교한 수공예가 발달한 브랜드가 참가해 글로벌 소싱의 장을 연다. 해외 바이어 초청을 통해 국내 제조업체들에 글로벌 네트워크 확대의 계기도 제공한다.

올해 코펀은 특별한 혜택과 실속 있는 가구 및 인테리어전으로 기획됐다. 홈리빙 가구, 오피스 가구, 홈데코, 인테리어, 원·부자재 및 목공기계 등 가구 산업 전반을 아우르며 산업 종사자 간 실질적인 거래와 정보 교류의 장을 펼친다.

대한민국목재산업박람회·한국국제목공기계전시회와 동시에 개최돼 관련 산업의 다양한 제품을 한곳에서 만나볼 수 있는 점도 특징이다. 이외에도 가구리빙디자인 공모전, 산학 협단체 작품전 등이 마련돼 산업 내 인재 발굴과 기술 및 디자인 교류를 통한 산업 고도화 기반을 지원할 예정이다.





사전 등록 시 입장료는 무료이며 현장 등록 시 입장료는 1만원이다. 전시 기간 관람객을 대상으로 한 경품 이벤트도 진행된다. 구매 고객을 대상으로 추첨해 기아자동차 레이를 증정하며 매일 선착순 500명에게 폴딩 쇼핑카트, 맥세이프 고속충전기, 선풍기가 증정된다. 자세한 사항은 코펀 공식 누리집을 통해 확인할 수 있다.





이서희 기자 dawn@asiae.co.kr

