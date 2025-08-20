소방 전문 기업체 나라기업, 소방시설 점검 능력 평가서 두각

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

10년 연속 경남 1위 독보적 기업 인정받아



소방 전문 기업체인 나라기업이 소방시설관리협회에서 주관한 2025년 소방시설 점검 능력 평가에서 경상남도 1위를 차지하며, 10년 연속 경남 1위라는 놀라운 성과를 이어가고 있다.

우희석 나라기업 대표가 실습교육을 하고 있는 모습.

소방 점검 능력 평가는 전국의 소방시설 관리업체를 대상으로 기술 인력, 장비 보유, 점검 실적, 신인도 등을 종합적으로 평가한다.

나라기업은 이 평가에서 지속해서 1위를 유지하며, 경남을 대표하는 업체로 자리매김하고 있다.

우희석 나라기업 대표는 "우리 회사는 소방 시설 점검뿐 아니라 공사, 설계, 위험물안전관리대행, 기계설비 성능점검까지 기술력과 전문성을 갖춘 회사를 목표로 성장해 왔습니다. 10년 연속 경남 1위라는 성과는 우리를 믿고 맡겨준 고객들과 함께해준 직원들의 노력이 저의 자부심입니다"라고 밝혔다.

나라기업은 전국에서 유일하게 소방 실무 및 실습 교육이 가능한 '소방트레이닝센터'를 운영 중이며, 이를 통해 직원들의 현장 대응 능력과 점검 역량을 지속해서 강화하고 있다.

우희석 나라기업 대표.

또한 경남 지역 대학들과 협업을 이어가며, 소방 분야를 꿈꾸는 학생들에게 실질적인 교육 기회를 제공하고 있다. 나라기업은 이러한 활동을 통해 지역사회와의 상생을 '의무'가 아닌 '책임'으로 받아들이며 실천하고 있다.





10년 연속 경남 1위라는 타이틀을 획득한 경남의 소방, 안전을 책임지는 '나라기업'은 고객의 생명과 재산을 지키는데 최고의 기술과 성실함으로 더욱더 책임 있는 회사가 되도록 노력하고 있다.





