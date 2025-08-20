카카오 '브랜드 메시지', 문자메시지보다 신뢰도 높았다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

20~50대 성인 400명 설문 연구

보안·신뢰·유용성 등 모든 지표서 앞서

카카오가 새로 내놓은 기업용 메시징 상품인 '브랜드 메시지'가 일반 문자메시지(SMS)보다 광고 효과가 크다는 연구 결과가 나왔다.

카카오는 20일 공식 운영하는 브런치스토리 게시글을 통해 "카카오의 브랜드 메시지는 사용자 중심의 광고 메시지 환경을 조성하기 위한 노력의 일환"이라며 이 같은 연구 결과를 공개했다.

카카오의 브랜드 메시지(왼쪽)와 문자메시지(SMS) 사례.

카카오는 지난 6월 새로운 기업용 메시지 발신 서비스로 브랜드 메시지를 선보였다. 소비자가 과거에 수신 동의했다면 채널 추가 없이 메시지를 받을 수 있다. 일반적으로 SMS는 통신 규격과 단말 간 차이로 인해 이미지나 동영상과 같은 멀티미디어 콘텐츠를 제한적으로 지원한다. 반면 카카오 브랜드 메시지는 이미지, 동영상 등 콘텐츠에 더해 쿠폰 등 다양한 형식으로 메시지를 보낼 수 있다.

발신자가 누구인지를 정확하게 확인할 수 있다는 점과 수신자가 메시지 차단을 쉽게 설정할 수 있다는 점도 SMS 대비 우위점이다. 수신자인 소비자는 메시지 상단의 프로필을 통해 발신자 정보와 연락처를 확인할 수 있다. 채널을 차단하거나 080 수신 거부 기능을 통해 수신 거부도 자유롭게 설정할 수 있다.

카카오는 브랜드 메시지에 대해 "발신자를 투명하게 공개하고 수신 통제권을 사용자에게 부여해 오히려 발신자가 불분명한 기존의 텍스트 기반 광고보다 더 높은 신뢰를 얻을 수 있다는 가능성도 제기되고 있다"고 설명했다.

카카오가 이번에 공개한 연구는 엄남현 홍익대 광고홍보학부 교수와 유승철 이화여대 커뮤니케이션·미디어학부 교수가 카카오 브랜드 메시지와 SMS 광고를 대상으로 소비자 신뢰도 등을 분석한 결과다. 카카오는 브랜드 메시지와 SMS의 소비자의 신뢰도, 수용도, 마케팅 효과 등을 비교 분석하는 연구를 한국광고학회에 의뢰했다.

지난달 18일부터 25일까지 진행된 설문조사에서는 한국에 거주하고 스마트폰을 일상적으로 이용하는 사용자 가운데 카카오톡을 1년 이상 이용하면서 최근 6개월 내 SMS 마케팅을 수신한 경험이 있는 20~50대 성인 400명이 참여했다.

설문조사는 가상 브랜드의 카카오톡 브랜드 메시지와 SMS 광고를 제작해 응답자의 메시지의 신뢰성, 보안성, 통제성을 평가하도록 했다. 그 결과, 카카오 브랜드 메시지는 모든 부문에서 SMS보다 점수가 높은 것으로 나타났다.

구체적으로 카카오 브랜드 메시지는▲신뢰성 4.46점 ▲보안성 3.97점 ▲통제성 4.58점으로 집계됐고, SMS 광고는 ▲신뢰성 3.72점 ▲보안성 3.34점 ▲통제성 4.12점으로 나타났다. 카카오 관계자는 "메시지 상단에 발신자 프로필이 표시되고 이용자가 수신 여부를 관리할 수 있는 구조 덕분에 해당 부문 점수가 높았다"고 평가했다.

지각된 유용성 점수는 카카오 브랜드 메시지가 4.21점, SMS가 3.66점이었고, 지각된 위험 점수는 카카오 4.22점, SMS 4.45점이었다. 연구진은 "카카오 브랜드 메시지는 SMS 광고에 비해 정보의 유용성 면에서 긍정적으로 평가됐고 스팸이나 사기 위험에 대한 우려를 줄이는 효과가 있었다"고 설명했다.

광고의 부정적 감정(짜증)을 측정하는 문항에서는 카카오 브랜드 메시지가 3.43점, SMS가 3.74점으로 집계됐다. 연구진은 브랜드 메시지가 SMS 대비 수신자에게 심리적 불편감을 덜 유발하고, 이를 통해 광고 회피 의도를 줄이는 효과가 있다고 평가했다.





카카오 관계자는 이번 연구 결과에 대해 "브랜드 메시지가 스팸 광고가 아닌 신뢰할 수 있는 광고 플랫폼으로 자리 잡을 수 있다는 사실을 보여준다"며 "광고주는 같은 비용으로 더 높은 효과를 기대할 수 있고 소비자는 스팸이 아닌 정보성 메시지를 경험할 수 있다"고 전했다.





이명환 기자 lifehwan@asiae.co.kr

