세종시, 공습대비 민방위훈련 '사이렌 울리면 대피'

긴급차량 길 터주기 훈련 병행

위급상황시 시민 매뉴얼.

전국적으로 을지연습이 진행되고 있는 가운데 20일 오후 2시부터 20분간 2025년 을지연습 연계 공습 대비 민방위훈련이 진행된다. 이 훈련은 비상시 시민의 대응 역량 강화를 위해 이뤄진다.

세종시에 따르면 이날 오후 2시 전역에 공습경보 사이렌이 울리면 시민들은 신속히 가까운 건물 지하나 근처 아파트 지하 주차장에 위치한 민방위 대피소로 대피해야 한다.

일상 복귀는 20분이 지난 이후 경보 해제가 발령되면 가능하다.

특히 긴급차량에 대한 인식과 시민 안전의식을 높이기 위해 세종시 권역별 소방서 주관, 경찰 협조를 받아 소방·응급 등 긴급차량의 길 터주기 훈련도 진행한다. 긴급차량 길 터주기 훈련은 조치원읍 침산리 상가 밀집 지역 인근, 어진동 성금 교차로 인근, 대평동 금남초등학교 앞 등 5개 지점에서 진행된다. 해당 훈련이 진행되기에 앞서 안전 안내 문자를 발송하고 KBS 제1라디오 생방송을 통해 훈련 안내와 행동 요령을 전파한다.





김하균 행정부시장은 "민방위 훈련은 비상시 대피 장소와 행동 요령을 익히는 데 큰 도움이 된다"며 "시민 여러분의 협조와 참여를 바란다"고 말했다.





충청취재본부 김기완 기자 bbkim998@asiae.co.kr



