충남도, 216억 투입해 부여 라복지구 '괴물 폭우' 침수 막는다

배수장·배수로 정비…내년 장마 전 완공 목표, 농경지 침수 근본 해결

김태흠 충남지사와 박정현 부여군수가 부여군 규암면 라복지구 배수장을 점검하고 있다/충남도

충남도가 '괴물 폭우'로 해마다 농경지 침수 피해를 겪어온 부여군 규암면 라복지구에 초고속 배수장 신설에 나선다.

도는 통상 1년 6개월 이상 소요되는 사업을 10개월 안에 마무리해 내년 장마철 전까지 침수 걱정을 줄인다는 계획이다.

도는 20일 부여군 규암면 행정복지센터에서 주민과 도·부여군·농림축산식품부 관계자 등 50여명이 참석한 가운데 '라복지구 배수개선사업 세부설계(안) 주민설명회'를 열고 구체적인 추진 계획을 밝혔다.

라복지구는 집중호우 때마다 큰 피해를 입어왔다. 지난 2022년 30㏊ ▲2023년 78㏊ ▲2024년 21㏊ ▲2025년 13㏊ 등 4년 연속 농경지가 물에 잠겼다.

라복교 인근에는 2개의 배수장이 설치돼 있으나, 초당 14톤 이상의 폭우 유입을 견디지 못해 제 기능을 상실했다.

이에 도는 농식품부와 한국농어촌공사와 함께 216억 1400만 원을 투입해 ▲초당 13.5톤 처리 가능 배수장 1개소 신설 ▲배수로 2조 1.4㎞ 정비 ▲침수 농경지 3.5㏊ 복토 사업을 추진한다.

특히 배수장은 행정 절차를 최소화해 내년 6월 우기 전 우선 완공하고, 전체 사업도 오는 2028년까지 1년 단축해 마무리할 방침이다.

이번 조치는 4일 김태흠 지사와 지난달 송미령 농식품부 장관이 직접 현장을 찾아 침수 피해를 점검하고, 라복지구 배수장 조기 건설을 지시한 데 따른 것이다.





이정삼 도 농축산국장은 "라복지구는 집중호우로 매년 피해가 반복되는 지역으로 배수장 조기 건설이 시급하다"며 "행정 절차를 줄이고 공기를 최대한 단축해 내년에는 반드시 농민들이 안심할 수 있도록 하겠다"고 밝혔다.





충청취재본부 이병렬 기자 lby4426@asiae.co.kr

