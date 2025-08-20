한샘, 프리미엄 매트리스 '한샘 포시즌' 리뉴얼 출시

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

'블랙 T 스프링' 포시즌 전 제품 적용

한샘은 프리미엄 매트리스 모델 '한샘 포시즌' 전체 상품을 리뉴얼 출시했다고 20일 밝혔다.

한샘은 매트리스 분야의 제품 경쟁력과 고객 경험 강화를 위해 ▲스펙 업그레이드 ▲상품 디자인 변경 ▲브랜드 아이덴티티(BI) 변경 ▲상품명 재정비 등 핵심 모델 포시즌의 대대적인 리뉴얼 작업을 진행했다.

한샘 포시즌 이미지. 한샘

AD

먼저 한샘은 독자적인 기술인 '블랙(Black) T 스프링'을 전 라인업에 확대 적용했다. 블랙 T 스프링은 1000도 이상의 고온 기름으로 담금질한 오일 템퍼드(Oil-Tempered) 강선으로 제작돼 뛰어난 탄성과 내구성이 특징이다. 또한 한샘의 특허 설계인 그라데이션 스프링 구조를 적용했다. 하나의 스프링 내에 충격을 흡수하는 '컴포트 존'과 지지력을 갖춘 '서포트 존'을 다양한 방식으로 배치해 매트리스별 경도에 적합하도록 설계했다.

포시즌 6, 7 상품에는 최적의 온도로 조절해주는 '클리마(Clima) 시스템'이 적용됐다. 여름에는 열을 흡수하고, 겨울에는 열을 방출해 수면에 적합한 최적의 피부온도 28~31도를 유지할 수 있도록 돕는다.

아울러 전 상품에 매트리스 내부의 습도를 일정하게 유지하는 '휴(Hue) 시스템'을 적용했으며, 제품 디자인 역시 채도를 낮춘 모노톤 컬러를 활용해 모던함과 고급스러운 디테일로 한층 업그레이드했다.

기존 한글로 표현되던 '포시즌' 브랜드 아이덴티티(BI)는 영문 'Four Season'으로 변경했다. 로고에는 이번 리뉴얼의 핵심이자 독자 기술력인 스프링을 형상화한 이미지를 더해 전문성을 강조했다. 기존 포시즌6 '헤나, 마레, 세이지' 등 개별 명칭을 '하드, 미디움, 소프트' 등과 같이 매트리스의 경도를 직관적으로 알 수 있도록 변경했다.





AD

한샘 관계자는 "이번 포시즌 매트리스 리뉴얼을 통해 고객의 다양한 수면 패턴과 라이프스타일에 맞춰 최적의 숙면 환경을 제공하는 것은 물론, 프리미엄 매트리스로서의 가치도 강화해 나갈 예정"이라며 "앞으로도 뛰어난 기술력과 세련된 디자인을 통해 고객이 만족할 수 있는 제품을 지속해서 선보일 것"이라고 했다.





최호경 기자 hocance@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>