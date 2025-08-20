하나카드, 상생페이백 예상환급액 안내서비스 출시

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

전 카드사 사용내역 통합 분석…중기부 정책과 연동

하나카드는 20일 중소벤처기업부가 추진하는 '상생페이백' 정책에 맞춰 환급 예상액을 안내하는 서비스를 출시했다고 밝혔다.

하나카드 상생페이백 서비스 오픈. 하나카드

상생페이백은 다음 달부터 오는 11월까지 소상공인 가맹점 월 카드 사용액이 지난해 월평균 카드 사용액보다 늘면 증가분의 20%를 디지털 온누리 상품권으로 환급해주는 정책이다. 1인당 월 최대 10만원, 3개월간 최대 30만원까지 환급해준다.

문제는 카드사별로 사용내역이 분산돼 있어 소비자가 자신의 총 사용액을 한눈에 파악하기 어렵고 환급대상 여부를 미리 판단하기도 쉽지 않다는 점이다.

이에 하나카드는 고객 마이데이터 정보를 바탕으로 전 카드사 월별 사용금액을 분석해 환급 예상액을 알려주는 서비스를 마련했다. 얼마를 쓰면 최대 혜택을 받을 수 있는지 예측하도록 서비스를 설계했다.

다음 달 중 정부의 상생페이백 관련 공식 페이지가 오픈될 예정이다. 소비자는 해당 페이지에서 상생페이백 신청, 카드소비 내역 확인, 환급액 조회 등을 할 수 있게 된다.

하나카드는 이 페이지를 환급액 안내 서비스와 연계해 소비자들이 쉽게 정보를 확인하고 신청까지 완료하도록 지원할 계획이다.





하나카드 관계자는 "정부의 소비 회복 정책이 효과를 내려면 소비자가 체감할 수 있는 정보 제공이 필수"라며 "서비스를 통해 정책 효과를 높이고 마이데이터 기반 금융서비스의 실용성과 대중성을 확장해 나가겠다"고 말했다.





문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr

