하나카드, 상생페이백 예상환급액 안내서비스 출시

전 카드사 사용내역 통합 분석…중기부 정책과 연동
하나카드는 20일 중소벤처기업부가 추진하는 '상생페이백' 정책에 맞춰 환급 예상액을 안내하는 서비스를 출시했다고 밝혔다.
상생페이백은 다음 달부터 오는 11월까지 소상공인 가맹점 월 카드 사용액이 지난해 월평균 카드 사용액보다 늘면 증가분의 20%를 디지털 온누리 상품권으로 환급해주는 정책이다. 1인당 월 최대 10만원, 3개월간 최대 30만원까지 환급해준다.
문제는 카드사별로 사용내역이 분산돼 있어 소비자가 자신의 총 사용액을 한눈에 파악하기 어렵고 환급대상 여부를 미리 판단하기도 쉽지 않다는 점이다.
이에 하나카드는 고객 마이데이터 정보를 바탕으로 전 카드사 월별 사용금액을 분석해 환급 예상액을 알려주는 서비스를 마련했다. 얼마를 쓰면 최대 혜택을 받을 수 있는지 예측하도록 서비스를 설계했다.
다음 달 중 정부의 상생페이백 관련 공식 페이지가 오픈될 예정이다. 소비자는 해당 페이지에서 상생페이백 신청, 카드소비 내역 확인, 환급액 조회 등을 할 수 있게 된다.
하나카드는 이 페이지를 환급액 안내 서비스와 연계해 소비자들이 쉽게 정보를 확인하고 신청까지 완료하도록 지원할 계획이다.
하나카드 관계자는 "정부의 소비 회복 정책이 효과를 내려면 소비자가 체감할 수 있는 정보 제공이 필수"라며 "서비스를 통해 정책 효과를 높이고 마이데이터 기반 금융서비스의 실용성과 대중성을 확장해 나가겠다"고 말했다.
문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr
