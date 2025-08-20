충남 한우 한 마리에 6224만원 역대 최고가 낙찰

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

도체중 523kg 기록, 충남 한우·돼지 고급육 경진대회서 부여 전용기 농가 대상

충남 부여군 전용기 농가가 출품한 한우가 1kg당 11만 9000원, 총 6223만 7000원에 낙찰됐다. 충남 고급육 경진대회 사상 최고가 이다./충남도청

충남 한우가 사상 최고 낙찰가를 기록하며 전국 축산업계의 관심을 끌었다.

20일 충남도에 따르면 지난 19일 천안 대전충남양돈농협 포크빌축산물공판장에서 열린 '2025년 충남 한우·돼지 고급육 경진대회'에서 부여 전용기 농가가 출품한 한우가 1kg당 11만9000원에 낙찰됐다.

도체중은 523kg으로 측정돼 총 경락가는 6223만7000원에 달했으며, 이는 충남 고급육 경진대회 사상 최고가 기록이다. 낙찰자는 예산 삽교농협이 다.

이 대회는 충남도가 후원하고 농협 충남세종지역본부가 주관해 축산농가의 경쟁력 강화를 도모하기 위해 마련됐다.

대회는 시군별 한우 비육우와 비육돈을 대상으로 육질·육량, 결함 유무, 종합 품질 정도 등을 종합 평가했다.

한우 비육우 부문 대상은 부여군 전용기 농가가 차지했으며, 최우수상은 논산시 김의중 농가, 우수상은 논산시 남상일 농가, 장려상은 청양 김규섭 농가가 각각 수상했다.

비육돈 부문은 아산시 김대학 농가가 최우수상을, 당진시 이재원 농가가 우수상을, 당진시 한민영 농가가 장려상을 수상했다.

이정삼 도 농축산국장은 "내년부터 수입 쇠고기 무관세가 도입되는 만큼 축산업계에도 변화 대응과 경쟁력 확보가 필요하다"며 "이번 대회를 계기로 한우와 돼지 품질 고급화·차별화를 위한 가축 개량을 적극 지원하겠다"고 밝혔다.

한편 충남 고급육 경진대회의 연도별 최고 경락가는 ▲2022년 3257만원 ▲2023년 2961만8000원 ▲2024년 2776만8000원이다.





올해는 6223만7000원으로 두 배 이상 뛰어오르며 새로운 기록을 세웠다.





충청취재본부 이병렬 기자 lby4426@asiae.co.kr

