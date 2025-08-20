전남도, 폭력피해자 안정적 자립 위한 주거지원 확대

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

여가부 공모 선정…3호 추가 전국 시·도 최초

전남도청 전경

전라남도는 가정폭력, 성폭력, 스토킹 등 각종 폭력으로 피해를 입은 도민의 자립을 돕기 위해 '폭력피해자 주거지원 사업'을 확대 추진한다고 밝혔다.

폭력피해자 주거 지원사업은 피해자와 동반가족이 안전한 주거 공간에서 생활하며 심리적 안정을 되찾고 자립을 준비하도록 지원하는 사업이다. 전남에서는 현재 서부권(영암)과 동부권(여수), 2개소의 주거 지원시설을 운영하고 있다.

이번 사업은 여성가족부 주관 폭력피해자 주거지원 사업 확대 공모에서 전국 17개 시·도 중 전남이 유일하게 선정돼 국비 6,000여만 원을 지원받아 추진된다. 기존 운영 중이던 20호의 임대주택에 더해, 서부권에 3호 임대주택을 추가 확보해 총 23호 규모로 확대 운영될 예정이다.

현재까지 전남도는 총 43가구 86명의 피해자와 그 가족에게 안정된 거처를 제공하며, 자립 기반 마련에 큰 역할을 했다.

이번 임대주택 추가 확보를 위해 이달 말까지 입주 준비를 마칠 계획이다. 또한 피해자가 보다 안정적으로 자립하도록 사업 홍보와 지속적인 모니터링을 강화할 방침이다.

유미자 전남도 여성가족정책관은 "폭력 피해자들이 사회로부터 고립되지 않고 자신의 삶을 회복하도록 주거 안정을 포함한 다각적 지원을 이어가겠다"며 "앞으로도 피해자 맞춤형 보호 체계를 구축해 안전하고 따뜻한 전남을 만들겠다"고 말했다.





현재 전국적으로는 총 350호의 폭력피해자 임대주택이 운영 중이며, 이 가운데 전남은 기존 20호에서 확대된 23호로 운영 규모를 넓혀 피해자 보호와 자립 지원에 앞장서고 있다.





