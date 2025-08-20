푸디스트, 천호엔케어와 '케어푸드' 브랜드 공동 개발

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

과채 음료 2종 출시

기업 간 거래(B2B) 식자재 전문기업 푸디스트는 건강기능식품 전문기업 천호엔케어와 '케어푸드' 브랜드 공동 개발을 위한 업무협약을 체결하고 기능성 원료가 함유된 과채 음료 2종을 출시한다고 20일 밝혔다.

한국농수산식품유통공사(aT) 발표에 따르면 국내 케어푸드 시장은 2014년 7000억 원에서 올해 3조원까지 확대될 전망이다. 푸디스트 측은 "시니어와 어린이를 넘어 모든 사람이 건강에 대한 관심이 커진 만큼 '케어푸드' 분야가 장기적인 산업 트렌드가 될 것으로 전망하고, 미래 성장 동력으로 선정해 이번 협업을 통해 유통·급식 전 채널 연계를 통한 건강식 포트폴리오를 확대하는 데 초점을 뒀다"고 설명했다.

우선 양 사는 전문성을 활용해 고령자, 환자와 어린이 등에 필요한 영양소를 함유한 '케어푸드'로 프리미엄 과채 음료 2종을 먼저 개발한다.

과채 음료에는 비타민, 식이섬유, 프로바이오틱스 등 건강 기능성 원료들이 포함된다. 또한 가루 쌀 활용 곡물 단백 음료부터 유산균 음료, 저당 요거트 음료 시리즈 등 다양한 기능성 음료의 제형 및 패키지를 개발해 나갈 계획이다.

하동열 푸디스트 상품본부장(사진 왼쪽), 손동일 천호엔케어 대표이사(오른쪽)가 케어푸드 브랜드 공동개발 협약식 후 기념촬영을 하고 있다.[사진=푸디스트 제공]

천호엔케어는 40년 이상 건강기능식품 제조 및 연구개발 노하우를 보유한 기업으로, 다양한 제형 및 패키지 제품을 생산할 수 있는 제조 설비 역량을 보유하고 있다.





김병준 푸디스트 전략상품팀 담당은 "식자재 업계의 국내 케어푸드 시장 경쟁이 가속하는 가운데, 건강기능식품 분야에서 독보적인 제조 전문성과 맞춤형 서비스 노하우를 갖춘 천호엔케어와 협업을 통해 건강 기능성 음료 개발 역량을 한층 강화했다"라며 "이번 과채 음료 출시를 시작으로 케어푸드 분야에서 브랜드 가치를 계속 확장할 것"이라고 말했다.





임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr

