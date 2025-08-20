경기교통공사, 평택시 현덕면·서탄면 ‘똑버스’ 운행…농어촌 교통불편 해소

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

평택시 똑버스, 고덕국제신도시 이어

현덕면, 서탄면에서도 운행 시작

20일부터 시범 운행 후 25일 정식 운행

경기교통공사(사장 민경선)는 20일부터 평택시 현덕면, 서탄면 일대에 '똑버스'를 시범 은행하고 오는 25일부터 정식 운행을 개시한다고 밝혔다.

경기교통공사가 20일부터 평택시 현덕면, 서탄면 일대에 '똑버스'를 시범 운행하고 있다. 경기교통공사 제공

평택시 똑버스는 지난 2023년 4월 고덕국제신도시에 처음 도입됐으며, 이번에는 농어촌 지역인 현덕면, 서탄면까지 운행 범위를 확대했다.

현덕면에서는 4대의 똑버스가 안중버스터미널, 안중시장, 안중체육관 등 주요 거점을 운행하며, 생활권역 간 교통망을 강화해 지역 주민의 이동을 지원할 예정이다.

특히 운행 구역 내 위치한 화양지구는 대중교통이 취약한 입주 초기 신도시 지역으로, 이번 운행 확대를 통해 입주민들의 이동 불편이 완화될 것으로 기대된다.

서탄면에서는 2대의 똑버스가 송탄시장과 1호선 진위역을 연결해 거주 지역과 지하철역 간 연계를 통해 통근 편의 향상 등 주민들에게 보다 편리한 이동 서비스를 제공할 예정이다.

이번 평택시 똑버스는 11인승 소형승합차로 운행되며, 현덕면은 오전 6시부터 자정까지(호출마감 오후 11시 30분) 운행하며, 서탄면은 오전 6시부터 오후 11시까지(호출마감 오후 10시 30분) 운행한다.

이용 요금은 교통카드 기준, 경기도 일반 시내버스 요금과 동일한 성인 1450원, 청소년 1010원, 어린이 730원이며, 수도권 통합 환승 할인이 적용된다.

똑버스 이용 방법은 '똑타' 앱 내 출발지와 도착지를 입력하면 실시간으로 똑버스를 호출할 수 있으며, 탑승 위치와 차량 정보를 안내받을 수 있다. 앱 사용이 어려운 이용객은 전화 호출을 통해서도 똑버스 이용이 가능하다.

민경선 경기교통공사 사장은 "평택시 똑버스가 고덕국제신도시에 이어 농어촌 지역까지 확대되어 매우 기쁘게 생각한다. 평택시 똑버스를 통해 지역 주민들의 교통 불편이 해소되길 바란다"며 "경기교통공사는 도민이 신뢰하는 스마트 교통서비스 선도기관으로 거듭나기 위해 더욱 활발히 나아가겠다"고 말했다.





한편, 경기교통공사는 지난 2022년 파주 똑버스 시범사업을 시작으로 이번 평택시 똑버스까지 포함해 경기도 내 19개 시·군에서 총 280대의 똑버스를 운영하고 있다. 출발지에서 목적지까지 환승 없이 좌석에 앉아 이동할 수 있는 똑버스는 경기도 내 앱 기반 신교통수단으로 자리매김해 도민들로부터 큰 호응을 얻고 있다.





양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

