깨끗한나라, 화성 궁평리해수욕장서 해양 정화 활동

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

해양 쓰레기 54㎏ 수거

깨끗한나라는 경기 화성시 궁평리해수욕장에서 '깨끗한바다 가꾸기' 해양 정화 활동을 펼쳤다고 20일 밝혔다.

깨끗한나라 임직원들이 경기도 화성시 궁평리해수욕장에서 해양 정화 활동을 펼치고 있다. 깨끗한나라

AD

이날 활동에는 깨끗한나라 임직원 50여명이 자발적으로 참여했다. 이들은 팀을 나눠 해변 일대에 방치된 폐비닐·페트병·플라스틱 조각·해양 폐어구 등 다양한 해양 쓰레기를 직접 수거했다.

이날 수거된 해양 쓰레기는 총 54㎏으로 이 가운데 해양 플라스틱 쓰레기는 약 30㎏을 차지했다. 해양 플라스틱 쓰레기를 500㎖ 페트병 중량으로 환산하면 2450여개에 해당하는 분량이다.

깨끗한나라 관계자는 "깨끗한바다 가꾸기 활동은 일회성 캠페인이 아니라 임직원의 자발적인 참여로 5년째 이어오고 있는 정기 해변 정화 활동"이라며 "앞으로도 깨끗한나라는 해양뿐 아니라 숲, 도시 등 다양한 공간에서 환경보호 활동을 지속해 나갈 계획"이라고 말했다.





AD

깨끗한바다 가꾸기는 단순 환경정화 활동을 넘어 깨끗한나라 임직원이 함께 지역 해양환경 보호에 지속해서 기여하고자 2021년부터 매년 이어오고 있는 대표적인 ESG 실천 활동이다. 깨끗한나라는 모래 해변, 갯벌, 낙조 등으로 유명한 궁평리해수욕장 환경을 보호하고자 2023년 경기도 화성에 있는 궁평리해수욕장을 반려 해변으로 입양했다.





이서희 기자 dawn@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>