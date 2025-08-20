BBQ, 美 외식 브랜드 순위 180위…"K푸드 대표 브랜드로 성장할 것"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

한국 프랜차이즈 중 유일 톱200 진입

프랜차이즈 본고장 미국서 4년 연속 순위 상승



제너시스BBQ가 미국 외식 브랜드 평가에서 200위권에 진입했다.

제너시스BBQ 그룹은 미국 외식 전문 매체 '네이션스 레스토랑 뉴스(Nation's Restaurant News, 이하 NRN)'가 발표한 '2025 미국 외식 프랜차이즈 브랜드 톱(TOP) 500' 순위에서 180위를 기록했다고 20일 밝혔다.

bbq프리미엄카페. [사진=제너시스BBQ 제공]

NRN의 'TOP 500'은 미국 내 브랜드별 연간 매출, 매장 수, 성장률 등을 종합해 발표되는 업계 대표 지표다. BBQ는 2021년 376위로 처음 진입한 이후 매년 순위를 끌어올리며 2022년 333위, 2023년 270위, 2024년 223위에 이어 올해 180위에 올랐다. 4년 연속 상승세를 이어간 셈이다.

미국은 세계 프랜차이즈 산업의 본거지로 글로벌 외식 브랜드들이 각축전을 벌이는 시장이다. 이 같은 환경에서 BBQ가 단기간에 200위권에 진입한 것은 브랜드 경쟁력과 현지화 전략, 안정적 운영 성과가 맞물린 결과라는 분석이다.

제품 경쟁력도 현지에서 인정받고 있다. BBQ는 지난해 미국 요리 전문 매체 '테이스트 오브 홈(Taste of Home)'이 진행한 '가장 맛있는 치킨' 설문조사에서 1위를 차지했다.





BBQ 관계자는 "네이션스 레스토랑 뉴스 TOP 200 진입은 세계 외식 산업의 중심인 미국에서 BBQ의 비즈니스 모델과 브랜드 철학, 맛이 통하고 있다는 점에서 의미 있는 성과"라며 "앞으로도 글로벌 시장에서의 경쟁력을 바탕으로 K푸드를 대표하는 외식 브랜드로 성장하겠다"고 말했다.

미국 외식 전문 매체 네이션스 레스토랑 뉴스가 발표한 '2025 미국 외식 프랜차이즈 브랜드 TOP 500'. [사진=제너시스BBQ 제공]





임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr

