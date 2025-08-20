NHN KCP, 스텔란티스코리아 결제서비스사 선정…'푸조' 지원

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

푸조3008 스마트 하이브리드 등 위탁판매 모델

향후 푸조 타 차종으로 결제 서비스 확대 예정

종합결제기업 NHN KCP는 스텔란티스코리아 산하 '푸조(Peugeot)' 브랜드 결제 서비스를 제공하는 전자지급결제대행(PG) 계약을 체결했다고 20일 밝혔다.

푸조 올 뉴 3008 스마트 하이브리드. 스텔란티스코리아

NHN KCP의 결제 서비스는 푸조408스마트 하이브리드, 308스마트 하이브리드, 올 뉴 3008 스마트 하이브리드 등 위탁 판매 모델에 우선 도입한다.

올초 발표한 푸조의 '원 프라이스' 정책과 연계해 가격 정찰제를 기반으로 고객에게 협상 부담 없는 구매 경험과 간편한 결제를 지원할 예정이다.

서비스 도입으로 푸조 차량 구매 고객은 신용카드, 간편결제 등 다양한 결제수단으로 계약금을 결제할 수 있게 됐다. KB국민카드와 제휴해 잔금 결제도 신용카드로 할 수 있도록 했다.

NHN KCP는 맞춤형 비대면 결제서비스인 '바이링크(BUYLINK)'를 이용한 신규 결제 서비스를 개발해 적용할 예정이다. 판매 직원이 전송한 인터넷주소(URL) 링크만으로 결제할 수 있게 된다.

향후 푸조 내 다른 차종으로도 결제 서비스를 확대할 계획이다.

스텔란티스는 지프, 푸조, 피아트, 크라이슬러, 마세라티 등 14개 브랜드를 보유한 글로벌 자동차 제조사다. 지난해 매출 1569억유로(약 254조원), 순이익 55억유로(약 9조원)를 기록했다.

NHN KCP 관계자는 "글로벌 완성차 브랜드와 협업해온 경험을 바탕으로 스텔란티스에 특화된 결제 솔루션을 제공할 것"이라며 "파트너십을 계기로 브랜드 경쟁력 강화를 지원하고 자동차 산업 결제 인프라 고도화를 선도하겠다"고 말했다.

NHN KCP는 PG, 부가가치통신망(VAN) 사업을 비롯해 간편결제, 정산, 보안 등 전방위 전자상거래 인프라를 제공하는 전자결제서비스 기업이다.





최근에는 NHN페이코와 함께 스테이블코인 태스크포스(TF)를 출범하고 관련 사업 진출을 모색하고 있다.





문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr

