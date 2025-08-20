ACE 미국10년국채액티브 ETF, 상장 후 개인 순매수 지속

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

한국투자신탁운용은 지난달 상장한 ACE 미국10년국채액티브 상장지수펀드(ETF)로 개인투자자 순매수가 이어지고 있다고 20일 밝혔다.

한국거래소에 따르면 19일 기준 ACE 미국10년국채액티브 ETF는 20거래일 연속 개인투자자 순매수가 유입됐다. 지난달 22일 상장한 이후 단 1거래일도 빠지지 않고 개인투자자 순매수세가 유입된 셈이다.

ACE 미국10년국채액티브 ETF가 상장 이후 기록한 개인투자자 순매수액은 약 24억원이다. 순매수 규모가 큰 편은 아니지만, 꾸준한 자금 유입은 주목할 만하다. 2023년 3월 상장한 ACE 미국30년국채액티브(H) ETF 또한 상장 이후 35거래일 연속 개인투자자 순매수가 이어진 기록이 있다. 올해 들어서도 1329억원의 개인 순매수액이 유입됐고, 현재 해당 ETF의 순자산액은 2조2571억원에 달한다.

ACE 미국10년국채액티브 ETF는 미국 10년 국채 시장의 변동을 추종하는 상품으로, 미국 10년 국채 현물과 관련 ETF에 투자한다. 미국 30년물의 높은 변동성은 부담스럽지만 미국 국채에 투자하고 싶은 투자자를 위해 출시됐다. 현재 ACE 미국30년국채액티브 ETF와 ACE 미국30년국채액티브(H) ETF의 듀레이션은 16.33년이고, ACE 미국10년국채액티브 ETF은 6.97년이다.

환노출 전략 선택도 가능하다. 한국투자신탁운용은 ACE 미국10년국채액티브 ETF와 ACE 미국10년국채액티브(H) ETF를 동시 상장하며 투자자 선택지를 넓혔다. 환 방향성과 무관하게 미국 장기 국채에 투자하고 싶다면 ACE 미국10년국채액티브(H) ETF를, 미국 국채와 달러에 함께 투자하고 싶다면 ACE 미국10년국채액티브 ETF를 선택하면 된다.

월 분배형 상품인 ACE 미국10년국채액티브 ETF와 ACE 미국10년국채액티브(H) ETF는 다음달 2일 첫 번째 분배금을 지급한다. 분배금은 상장한 이후로 8월 말까지 누적된 금액이며, 오는 27일 ACE ETF 홈페이지 등을 통해 분배금 규모가 공시된다.





AD

최은영 한국투자신탁운용 해외FI운용부 수석은 "ACE ETF는 6종의 라인업을 통해 다양한 미국 국채 투자 선택지를 제공하고 있다"고 소개했다. 이어 "장기 금리 하락 시 자본차익을 기대하는 동시에 안정적인 이자 수익을 받고 싶다면 ACE 미국10년국채 ETF 시리즈를 추천한다"며 "장기 금리 하락 시 10년물보다 더 큰 자본차익을 추구한다면 ACE 미국30년국채 ETF 시리즈를 선택하면 된다"고 말했다.

AD





박형수 기자 parkhs@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>