폭염에 이온음료 매출 껑충…'포카리스웨트 이온워터' 지난달 매출 400%↑

올해 1~7월 매출 급성장

7월 한 달간은 474%↑

동아오츠카는 올해 1월부터 7월까지 '포카리스웨트 이온워터' 매출이 전년 동기 대비 107% 성장했다고 20일 밝혔다. 특히 7월 한 달간은 전년 동월 대비 474%의 폭발적인 신장률을 기록했다.

포카리스웨트 이온워터는 물처럼 마실 수 있는 데일리 수분 보충 음료로, 인체 체액과 유사한 전해질 농도를 유지해 빠르게 체내 수분을 흡수할 수 있도록 돕는다. 칼로리와 당 함량이 낮고, 색소·카페인·인공 향이 첨가되지 않아 예민한 시기의 산모들도 부담 없이 마실 수 있다.

포카리스웨트 이온워터. 동아오츠카

동아오츠카 관계자는 "7월에 괄목할 만한 매출 신장세를 보인 것은 무더운 날씨와 함께 임산부를 대상으로 한 베이비페어 참가 영향이 컸던 것으로 보인다"며 "맘카페 등 온라인 커뮤니티를 통한 입소문이 더해져 임산부 사이에서 큰 호응을 얻고 있다"고 매출 성장 배경을 설명했다.





한편, 포카리스웨트 이온워터는 지난해부터 한국산후조리원협회와의 협력해 임산부 대상 수분 섭취 중요성을 알리고 있다.





한예주 기자 dpwngks@asiae.co.kr

