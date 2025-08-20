기보, 하나은행과 충청권 기술중소기업 육성 '맞손'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

200억 규모 특별출연 협약보증 제공

기술보증기금은 기보 충청지역본부에서 하나은행과 '충청권 기술중소기업 육성을 위한 금융지원 업무협약'을 체결했다고 20일 밝혔다.

이번 협약은 충청권 기술중소기업의 안정적인 자금조달 기반을 마련해 지역경제에 활력을 불어넣고 균형발전을 촉진하기 위해 마련됐다.

정대영 기술보증기금 충청지역본부장(오른쪽에서 네번째)과 이동열 하나은행 충청영업그룹 부행장(왼쪽에서 네번째)을 포함한 기보 및 하나은행 임직원들이 협약식을 마치고 기념촬영을 하고 있다. 기술보증기금

협약에 따라 기보는 하나은행의 특별출연금 10억원을 재원으로 200억원 규모의 특별출연 협약보증을 지원한다. 지원 대상은 기보의 기술보증 요건을 충족하는 신기술사업자 중 충청권에 본점 또는 주사업장을 둔 중소기업이다. 최대 3억원의 운전자금을 지원받을 수 있으며 ▲보증 비율 상향(85%→100%, 3년간) ▲보증료 감면(0.2%포인트↓, 3년간) 등 우대혜택도 제공한다.





정대영 기보 충청지역본부장은 "이번 협약을 통해 충청지역의 중소벤처기업 육성을 위한 실질적인 지원 기반이 한층 더 강화됐다"며 "기보는 유관기관과의 협업을 지속 확대해 지역 주도 균형발전과 경제 활성화를 위해 다방면으로 지원을 이어가겠다"고 말했다.





이성민 기자 minute@asiae.co.kr

