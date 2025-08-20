데일리페이 "소상공인, 매출 85% 유동화해 사업운영"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

자금유동성 빅데이터 지원

신용평가시스템 자체 개발

소상공인 매출거래 플랫폼 데일리페이는 자사 고객 설문조사 결과 소상공인들이 매출액 대비 최대 85%를 유동화해 사업 운영에 활용하는 것으로 나타났다고 20일 밝혔다.

AD

조사에 따르면 소상공인은 주로 주문량이 급증하거나 새 시즌을 준비할 때 자금 유동화 서비스를 이용한다. 최근 1년간 데일리페이 고객은 매출액의 80~85%가량을 유동화해 사업 운영에 활용한 것으로 조사됐다.

회사 측에 따르면 설문조사 응답자 중 71.2%는 데일리페이의 자금 유동화 솔루션이 사업 계획 수립, 업무 효율화, 장기성장에 도움이 된다고 답했다.

데일리페이는소상공인의 사업 과정에서 발생하는 약 5000만건의 실시간 판매·매출·배송·고객반응 빅데이터를 분석해 정산예정금액을 파악하고 이를 기반으로 서비스를 제공해 왔다.

데일리페이는 설문조사 결과를 반영해 소상공인·자영업자 전용 신용평가시스템(R-SCB)을 자체 개발할 예정이다.

이를 위해 기존 신용평가 엔진에 금융 애플리케이션 프로그래밍 인터페이스(API)를 연동하고 실시간 비정형·비금융 데이터를 추가 결합해 차별화된 데이터베이스(R-SDB)를 구축할 계획이다.

소상공인 지원 범위를 온·오프라인 전 영역으로 확대한다. 이를 위해 판매시점정보관리시스템(POS·포스) 기기, 부가가치통신망(VAN·밴) 기업 데이터를 분석한다.





AD

이해우 데일리페이 대표는 "유동화 서비스는 소상공인의 미래 성장과 사업 안정을 뒷받침한다"며 "소상공인 실시간 데이터를 활용해 정교한 평가시스템을 개발할 예정"이라고 말했다.





문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>