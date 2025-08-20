삼성디스플레이, 'IMID 2025'서 최다 논문 발표

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

참가기업 중 가장 많은 69건

전체 발표 논문 30% 이상이 AI 등에 집중

R&D 역량 증명…하동완 상무 초청세션 발표

'갤럭시 Z 폴드 SE'용 폴더블 OLED,

'올해의 디스플레이 대상' 수상

삼성디스플레이는 19~22일 부산 벡스코에서 열리는 제25회 국제정보디스플레이학술대회(IMID 2025)에서 참가 기업 중 가장 많은 기술 논문을 발표하는 등 연구개발(R&D) 리더십을 선보인다고 20일 밝혔다.

삼성디스플레이 사옥 SDR 전경. 사진=삼성디스플레이

삼성디스플레이는 이번 대회에서 '전력 소모를 줄인 고성능 AI 기반 이미지 해상도 향상 기술', 'OLED 패널의 부식 불량 예측을 위한 새로운 방법론' 등 논문 총 69편을 발표한다. 특히 올해는 발표 논문의 30%가 넘는 22편이 인공지능(AI) 및 컴퓨터 시뮬레이션과 관련된 내용으로, AI 분야에 대한 R&D 역량을 증명했다.

특히 생산기술연구소 AI팀의 유영욱 프로와 연구팀은 '전력 소모를 줄인 고성능 AI 기반 이미지 해상도 향상 기술' 논문을 통해 TV나 모니터 안의 작은 칩(TCON)에서 직접 작동하는 초소형 인공지능(AI)을 만들어, FHD를 UHD의 고화질 이미지로 실시간 변환하는 온디바이스 AI 기술을 소개했다. 소형화된 인공신경망을 활용해 디스플레이 화질 저하와 연산 부담을 최소화하고 전력 소모까지 낮추는 기술이다.

AI 구현에 필요한 시뮬레이션에 대한 연구도 주목을 받았다. 디스플레이 연구소 CAE팀 박현성 프로와 연구팀의 'OLED 패널의 부식 불량 예측을 위한 새로운 방법론' 논문에선 OLED 패널의 부식 가능성을 회로 시뮬레이션으로 빠르게 예측해 OLED 패널의 고장 위험을 낮추는 검증 기법을 제안했다.

한편 하동완 삼성디스플레이 설계연구팀 상무는 이번 학회에서 초청 세션 발표에 나선다. 초청 발표는 학회가 직접 선정한 권위 있는 세션이다.

하 상무는 'RGB 직접 패터닝 기술을 적용한 초고해상도 올레도스'를 주제로 한 논문을 발표한다. 컬러필터 없이 RGB 픽셀을 직접 패터닝하고 초정밀 픽셀 정렬 기술을 적용해 색 손실 없이 선명한 올레도스 화질을 구현하는 기술에 대한 연구결과를 담고 있다.

삼성디스플레이는 올레도스 분야의 우수한 연구개발 성과를 바탕으로, 업계 최고 5000PPI 해상도를 구현한 1.4형 RGB 올레도스, 화면 밝기가 2만 니트에 달하는 1.3형 RGB 올레도스 등 다양한 시제품을 이번 전시회에 선보였다. 이 밖에도 지난해 전시 제품 대비 밝기가 약 34% 개선된 EL-QD가 디스플레이 전문가들의 주목을 받았다. EL-QD는 OLED 없이 QD 픽셀이 직접 빛을 내는 전계발광 방식으로, 기존 QD-OLED의 광발광 방식과 차별화된다.





삼성디스플레이의 연구개발 역량은 제품 경쟁력으로 이어진다. 이날 '갤럭시 Z 폴드 스페셜 에디션'의 메인 디스플레이에 적용된 폴더블 OLED는 'IMID 올해의 디스플레이 대상'을 수상했다. 이 제품은 전작 대비 두께, 무게와 주름 특성을 개선해 편의성을 높였고 디스플레이 패널 사이즈 확장으로 멀티테스킹과 콘텐츠 소비에 최적화된 경험을 제공했다는 점에서 높은 평가를 받았다. 삼성디스플레이는 지난해에도 자발광 모니터 업계 최고 픽셀 밀도인 140ppi를 구현한 32형 QD-OLED UHD 모니터로 'IMID 올해의 디스플레이 대상'을 수상한 바 있다.





김형민 기자 khm193@asiae.co.kr

