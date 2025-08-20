[클릭 e종목]"신세계푸드, 구조적 수익 개선 구간"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

IBK투자증권은 20일 신세계푸드가 구조적 수익성 개선 구간에 들어섰다고 분석했다. 투자의견 매수와 목표주가 5만8000원은 유지했다.

신세계푸드는 올해 2분기 IBK투자증권의 실적 추정치를 상회하는 실적을 기록했다. 매출액은 3715억원으로 전년 동기 대비 5.7% 감소했으며, 영업이익은 135억원으로 같은 기간 대비 39.5% 증가했다.

AD

남성현 IBK투자증권 연구원은 "부진한 경기 상황에도 불구하고 효율적인 판촉비 통제와 고마진 채널 전환 그리고 공급단가 인상에 따른 효과가 발생하면서 긍정적 실적을 달성할 수 있었다"고 설명했다.

남 연구원은 신세계푸드의 실적 성장세가 하반기에도 이어질 것으로 내다봤다. ▲수익성 채널 위주 재편에 따른 효과 ▲제조사업부 공급 단가 인상 효과가 이어질 가능성 ▲단체급식 비수익 채널 정리 ▲그룹 내 유통망 시장 지배력 확대 ▲NBB버거표준모델 변경에 따라 출점이 재개 예상 등을 이유로 들었다.





AD

남 연구원은 하반기 신세계푸드의 매출액은 전년 대비 -0.3% 감소한 7564억원, 영업이익은 전년 대비 185.5% 성장한 184억원으로 추정한다고 전망했다.





이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>