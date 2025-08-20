신상진 시장 “솔로몬의 선택, 결혼·출산 소식 전해올 때 큰 보람”

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

성남시, ‘솔로몬의 선택’ 3년차 성과

11쌍 결혼·2명 출산으로 이어져

청춘 남녀 매칭 프로그램 결실

하반기도 4차례 개최 예정

경기 성남시(시장 신상진)가 추진 중인 미혼 청춘남녀 결혼 장려 프로그램 '솔로몬의 선택'이 시행 3년 차에 접어들며 구체적인 성과를 내고 있다.

성남시 솔로몬의 선택 18기 행사(9월 28일, 시흥동 코이카 운동장) 참가자 모집 안내 포스터. 성남시 제공

20일 성남시에 따르면 시는 지난 2023년 7월 2일 첫 행사 이후 최근까지 총 17기 행사를 진행했으며, 이 기간 동안 810쌍의 만남 가운데 398쌍(49%)이 커플로 이어졌다. 이 중 11쌍은 결혼했거나 결혼을 앞두고 있으며, 두 쌍은 출산까지 이어져 정책 효과를 보여주고 있다.

특히 '솔로몬의 선택 1호 부부'로 이름을 올린 최씨, 황씨 부부는 지난해 11월 아이를 출산했고, 2호 부부(김씨, 차씨)는 내년 1월 출산을 앞두고 있다.

시는 솔로몬의 선택 행사가 단순한 만남의 자리를 넘어 11쌍 결혼과 아이 2명 출산으로 이어져 의미 있는 시책 효과를 보고 있다며 고무된 상태다.

오는 9월 21일 결혼식을 올리는 권씨·임씨 예비부부도 이 행사에서 인연을 맺은 주인공이다. 두 사람은 2023년 10월 화성 제부도에서 열린 4기 행사에서 만난 뒤 2년 가까이 교제해 결혼에 골인하게 됐다. 이들은 20일 신상진 시장 집무실을 찾아 청첩장을 전달하며 감사의 뜻을 전했다.

예비 신랑 권씨는 "성남시가 맺어준 가장 소중한 인연"이라며 감사의 마음을 전했다.

신상진 성남시장은 "솔로몬의 선택 행사를 통해 만난 이들이 결혼과 출산이라는 기쁜 소식을 전해올 때마다 큰 보람을 느낀다"며 "지난해 7월 당시 솔로몬의 선택 행사 참가자(460명)를 대상으로 한 설문조사 결과가 보여주듯이 연애에 관한 관심을 높이고(45.7%), 결혼에 관한 긍정적인 인식(43.3%)을 확산하고 있다고 본다"고 말했다.

성남시는 올해 하반기에 솔로몬의 선택 행사를 4차례(18~21기) 더 개최하기로 했다.

기수당 100명씩(50쌍), 총 400명(200쌍) 참여 규모이며, 18기 행사(9월 28일, 시흥동 코이카 운동장) 참여자 모집 기간은 오는 8월 25일부터 9월 5일까지다. 19~21기 참여자는 오는 9월 22일부터 10월 10일까지 모집한다.





참여 신청은 성남시 홈페이지(시민참여→ 신청접수 'SOLO MON' 검색)를 통해서 하면 된다.





성남=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

