[날씨]다시 찾아온 폭염…낮 최고기온 36도

전국 곳곳에 소나기

수요일인 20일 전국 대부분 지역에 폭염특보가 발효된 가운데 소나기가 내리겠다.

서울 동대문종합시장 인근에서 한 노동자가 원단을 옮긴 후 물을 마시며 휴식을 취하고 있다. 연합뉴스

기상청에 따르면 예상 강수량은 수도권과 강원 내륙·산지, 대전·세종·충남, 충북 5∼30㎜, 광주·전남, 전북 내륙, 경남 서부, 제주 5∼40㎜, 경북 남서 내륙 5∼20㎜다.

낮 최고기온은 30∼36도로 예보됐다. 주요 지역의 기온은 오전 5시 기준 서울 27.2도, 인천 26.9도, 수원 25.6도, 춘천 23.7도, 강릉 29.6도, 청주 26.7도, 대전 25.8도, 전주 25.3도, 광주 25.4도, 제주 27.5도, 대구 27.0도, 부산 26.4도, 울산 25.6도, 창원 24.9도 등이다.

미세먼지 농도는 원활한 대기 확산으로 전 권역이 '좋음' 수준을 보이겠다.





바다 물결은 동해·서해·남해 앞바다에서 0.5∼1.0ｍ로 일겠다. 안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내의 먼바다)의 파고는 동해·남해 0.5∼2.0, 서해 0.5∼1.5ｍ다.





임춘한 기자 choon@asiae.co.kr

