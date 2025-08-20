경기도, 11월 '中 하이테크페어' 참가 中企 모집

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경기도가 오는 11월 14~16일 중국 선전에서 열리는 '중국 하이테크페어'에 참가할 도내 유망 중소기업을 모집한다.

중국 하이테크페어는 CES, MWC, IFA와 함께 세계 4대 하이테크 전시회로 매년 11월 개최되는 중국 최대 첨단기술 전시회다. 40만㎡ 행사장에 100여개 나라와 5000여 기업이 참가한다. 지난해에는 42만명이 참관했다.

전시 분야는 인공지능(AI)을 비롯해 반도체, 로보틱스, 빅데이터, 신에너지 등 20여개 산업군이다. 특히 혁신제품 전시와 기술 거래, 포럼, 네트워킹을 통해 글로벌 시장 진출과 실질적인 성과 창출의 기회를 제공한다.

경기도는 선발된 기업에 참가비 할인과 운송비·통역비 등을 지원하며 사전 전시마케팅 교육, KOTRA 연계 1대1 수출 컨설팅, 국내 전시회 참관 등을 제공한다.

경기도는 행사장에 로보틱스, 인공지능, 스마트 제조 등 핵심 분야를 중심으로 12홀의 단체관을 조성한다.

모집 대상은 본사 또는 공장이 경기도에 있는 중소기업으로, 오는 9월1일까지 전자우편(emcep@kintex.com)으로 신청서를 제출하면 된다.





박경서 경기도 국제통상과장은 "중국 하이테크페어 참가는 갈수록 어려워지는 글로벌 통상환경에서 경기도 중소기업의 전시마케팅 경쟁력을 강화하는 계기가 될 것"이라며 "앞으로도 경기도는 기업의 수출판로 개척과 지역경제 활성화를 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr

