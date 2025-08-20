"엔비디아, 새 中전용 AI칩 개발…H20보다 강력"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

엔비디아가 현재 중국 수출이 허용된 인공지능(AI) 칩 H20보다 더 강력한 성능의 새로운 칩을 개발하고 있다고 로이터 통신이 19일(현지시간) 보도했다.

소식통에 따르면 'B30A'라 불리는 이 신형 칩은 엔비디아의 최신 아키텍처 블랙웰을 기반으로, '싱글 다이(die·실리콘 조각)' 설계를 채택할 전망이다. 싱글 다이 설계는 반도체 회로의 핵심 요소를 여러 다이로 나누지 않고, 하나의 실리콘 위에 모두 구현한 형태다. 컴퓨팅 성능은 엔비디아의 주력 제품인 B300의 '듀얼 다이' 설계 대비 절반 수준일 것으로 추정된다.

로이터연합뉴스

AD

또 고대역폭 메모리와 프로세서 간 빠른 데이터 전송을 지원하는 엔비디아의 NV링크(NVLink) 기술을 탑재할 예정으로, 이는 앞선 호퍼 아키텍처 기반의 H20에도 있는 기능이다.

칩 사양은 아직 최종 확정되지 않았지만, 엔비디아는 이르면 다음 달부터 중국 고객들에게 테스트용 샘플을 공급할 계획이라고 소식통은 말했다.

엔비디아는 이에 대해 "우리는 정부가 허용하는 범위 내에서 경쟁할 준비를 하기 위해 다양한 제품을 평가하고 있다"며 "우리가 제공하는 모든 제품은 관련 당국의 승인을 받았고, 오직 유익한 상업적 용도로 설계됐다"고 밝혔다.

복수의 다른 관계자에 따르면 엔비디아는 이와 더불어 블랙웰을 기반으로 AI 추론 작업을 위해 설계된 별도의 중국 전용 신규 칩을 출시할 준비도 하고 있다.

앞서 지난 5월 로이터는 'RTX6000D'라는 이름의 이 칩이 더 낮은 사양과 간단한 제조 요건 등으로 H20보다 저렴하게 판매될 것이라고 보도한 바 있다.

이 칩은 미 정부가 설정한 기준치를 충족하게 설계됐고, 기존 GDDR 메모리를 사용해 초당 1398GW(기가바이트)의 메모리 대역폭을 갖추고 있다. 이는 지난 4월 H20 수출 금지 조치를 내렸을 때 설정된 1.4TB(테라바이트) 기준치보다 낮다.





AD

소식통은 엔비디아가 오는 9월 중국 고객들에게 'RTX6000D'를 일부 공급할 예정이라고 전했다.





오수연 기자 syoh@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>