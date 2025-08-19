제1회 흑산 섬 영화제 성황리 폐막

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

'흑산도: 검은 바다와 주인들' 대상

제1회 흑산 섬 영화제. 신안군 제공

전남 신안군 흑산도에서 열린 '제1회 흑산 섬 영화제'가 지난 15일부터 이틀간 흑산도 사리 일대에서 성황리에 마무리됐다.

이번 영화제는 주민과 전국에서 모인 캠퍼, 블로거, 인플루언서 등 250여 명이 참여해 흑산도의 매력을 영화로 공유하는 특별한 장이 됐다.

영화제는 개막식을 시작으로 ▲흑산 섬 영상 공모전 시상식 ▲주민 공연 ▲흑산도 홍어 해체쇼 ▲영화인과 관객의 대화 ▲초청작 상영 등 다양한 프로그램으로 진행됐다.

특히 흑산도 주민들의 삶을 진솔하게 담아낸 다큐멘터리 '흑산도: 검은 바다와 주인들'(감독 마호영·김태민)이 대상을 수상하며 큰 박수를 받았다.

초청작으로 상영된 다큐멘터리 '파시'(공동 연출 강제윤·최현정)는 과거 흑산도의 유랑 해상시장을 복원한 작품으로, 사라진 선창가 풍경과 어민들의 생생한 증언을 담았다. 영화를 지켜보던 주민들은 눈시울을 붉히며 깊은 울림을 받았다.

이 밖에도 ▲90세 참전용사 유준열 씨의 '오빠 생각' 하모니카 연주 ▲정태연 조아홍 대표의 흑산도 홍어 해체쇼 ▲흑산 섬 트레킹 ▲'사리 산다이' 공연 등 다채로운 부대 행사가 열려 축제의 열기를 더했다.





이영일 K-관광섬 흑산도 주민협의회장은 "도시인들만의 축제가 아니라 주민들이 함께 참여하는 뜻깊은 자리였다"고 평가했으며, 박재길 사리 이장은 "큰 영화제가 열려 주민으로서 자부심을 느꼈다"며 "앞으로 사리마을이 관광객이 먼저 찾는 명소가 되도록 노력하겠다"고 말했다.





호남취재본부 정승현 기자 koei9046@asiae.co.kr

