고양시, 23일 '2026학년도 대입 수시 전략 설명회' 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

맞춤형 컨설팅·대학 입학정보 박람회 등 실질적 대입 지원

경기 고양특례시(시장 이동환)는 오는 23일 오전 10시부터 오후 6시까지 고양시청 백석별관 3층 대강당에서 '2026학년도 대입 수시전략 설명회'를 개최한다고 19일 밝혔다.

‘2026학년도 대입 수시 전략 설명회’ 포스터. 고양특례시 제공

AD

이번 설명회는 고양특례시와 고양교육지원청이 공동주최하고 고양시학교운영위원협의회가 주관한다.

행사에서는 ▲현직 EBS 강사 조만기 교사의 수시 전략 특강 ▲경기도교육청 대입지원단 황규훈 팀장의 체육계열 맞춤형 설명회 ▲현직 고등학교 진학담당 교사들이 참여하는 1:1 개별 컨설팅 ▲수도권 40여 개 대학이 참여하는 대학 입학정보 박람회 등 실질적이고 다양한 프로그램이 진행된다.

특히 오전에 열리는 수시 설명회에서는 EBS 진로진학 실제 지원 사례, 수시 준비 전략, 합격·불합격 사례 분석 등이 다뤄져 수험생과 학부모 모두에게 유익한 정보를 제공할 예정이다.

오후에는 학생들의 관심이 높은 ▲체육계열 생활기록부 관리 요령 설명회 ▲대학별 최신 입학 정보 제공 ▲맞춤형 진학 컨설팅이 이어지며, 실질적인 진학 로드맵을 제시할 예정이다.

고양특례시 관계자는 "이번 설명회는 단순한 입시 강연을 넘어, 학생과 학부모가 함께 진로와 진학을 구체적으로 설계할 수 있는 현장형 박람회"라며 "앞으로도 지역 교육공동체와 협력해 학생들의 미래 준비를 적극 지원하겠다"고 말했다.





AD

이번 행사의 모든 프로그램은 사전 신청을 통해 참여할 수 있으며, 선착순 접수로 조기 마감될 수 있다. 자세한 일정과 신청 방법은 안내 포스터 큐알(QR)코드를 통해 확인할 수 있다.





고양=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>